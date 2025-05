Samsung TV 2025: l’intelligenza artificiale entra in salotto

La gamma 2025 di Samsung è finalmente arrivata in Italia, con modelli che segnano un deciso salto in avanti. A guidare l’innovazione è la linea Neo QLED 8K, con il modello QN990F dotato di processore NQ8 AI Gen 3, pannello Glare Free, audio Eclipsa a 6.2.4 canali da 90W e refresh rate fino a 165Hz. Presente anche il Samsung QN900F, leggermente inferiore ma comunque potente, con AI Gen 2, diagonali fino a 85″ e HDMI 2.1. La serie Neo QLED 4K si articola su tre modelli principali. Il QN90F sfrutta l’AI Gen 3, ha diagonali fino a 115″ e supporta il VRR. Il QN80F, con retroilluminazione MiniLED, raggiunge i 144Hz e si affida all’AI Gen 2. Infine, il Samsung QN70F si rivolge a chi cerca un’alternativa LED Edge con diagonali da 55″ a 85″.

OLED e Samsung The Frame

Grande spazio alla gamma Samsung OLED, guidata dal nuovo S95F, disponibile fino a 83″. Utilizza pannelli QD-OLED o WRGB a seconda del taglio, con rivestimento anti-riflesso Glare-Free 2.0 e refresh rate fino a 165Hz. Il modello S90F amplia l’offerta, includendo il più compatto 42″ e il versatile 65″ con QD-OLED Samsung. In coda, l’S85F, con tecnologia WRGB, porta l’OLED anche sotto i 55″. Il design Samsung si reinventa con The Frame Pro, il TV che si fa quadro grazie a cornici intercambiabili, One Connect Wireless e pannello MiniLED. Supporta l’AI integrata e arriva fino a 85″. La versione base del The Frame 2025 Samsung mantiene il design artistico ma adotta una retroilluminazione Quantum Dot.

Prezzi, soundbar e promozioni irresistibili

Ogni modello gira su Tizen OS ed è garantito per 7 anni di aggiornamenti. Le nuove Soundbar Serie Q Samsung, come le HW-Q990F e HW-Q930F, arricchiscono l’esperienza con Dolby Atmos e audio 3D. Per spazi ridotti, la HW-QS700F orientabile è la scelta ideale. I prezzi partono da 599€ per i QLED, 1.099€ per i Neo QLED 4K, 1.399€ per gli OLED e 2.299€ per The Frame Pro. Acquistando un Samsung entro il 25 maggio, si potrà ricevere un cashback fino a 700€ o un Galaxy Book4 in regalo, registrando l’acquisto entro 15 giorni.