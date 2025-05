Disney+, maggio 2025: ecco film e serie TV da non perdere

Chi ama serie TV e film questa volta può affidarsi alle grandi novità in arrivo questo mese di maggio su Disney+. Secondo quanto riportato dunque sarà questo uno dei mesi più prolifici dal punto di vista delle nuove produzioni lanciate per il pubblico abbonato.

Le novità in arrivo su Disney+

Star Wars: Tales of the Underworld – Dal 4 maggio

È il titolo che guiderà il mese su Disney+. La serie animata Tales of the Underworld esplora le vicende di due figure ben note ai fan: Asajj Ventress, ex assassina Sith, e Cad Bane, spietato cacciatore di taglie. Entrambi si muovono ai margini della galassia, in trame dove il crimine e la vendetta sono protagonisti. Una produzione che promette di scavare in profondità nell’universo narrativo più oscuro di Star Wars.

La scalata del Devils Thumb – Dal 2 maggio

National Geographic questa volta propone un documentario davvero eccezionale nel quale Alex Honnold e Tommy Caldwell, veri e propri fenomeni nel mondo dell’arrampicata libera, proveranno a scalare alcune tra le montagne più impegnative di tutta l’America del Nord.

A Complete Unknown – Dal 7 maggio

Timothée Chalamet veste i panni di Bob Dylan all’interno di un vero biopic che si ambienta nella New York del 1961. Questo, diretto da James Mangold, racconta la storia di un giovane artista che avrebbe rivoluzionato la musica americana. Nel cast anche Elle Fanning, Edward Norton e Monica Barbaro. Un racconto di talento, rivoluzione e irrequietezza artistica.

Abbott Elementary S2 – Dal 14 maggio

Torna la pluripremiata comedy ambientata in una scuola pubblica di Filadelfia. La seconda stagione segue ancora il gruppo di insegnanti alle prese con un sistema scolastico complicato, cercando di fare la differenza ogni giorno per i propri studenti, con momenti esilaranti e spunti di riflessione.

La vita segreta delle mogli mormoni – Dal 15 maggio

Dietro le apparenze perfette di #MomTok, si nascondono tradimenti, bugie e segreti pronti a esplodere. Il ritorno di una figura chiave nel mezzo di uno scandalo sessuale mette a dura prova un’intera comunità, tra amicizie in crisi e verità che bruciano. Un reality senza filtri, carico di tensione e colpi di scena.

Tucci in Italy – Dal 19 maggio

Stanley Tucci attraversa l’Italia alla scoperta dei sapori e delle storie che rendono unico il nostro Paese. In questa docu-serie firmata National Geographic, si spazia dalla Toscana al Trentino, dall’Abruzzo alla Lombardia, raccontando il cibo come cultura, identità e passione.