L’iPhone 17 Air: il dispositivo avrà problemi con la batteria?

Il nuovo iPhone 17 Air si prepara a entrare in scena. Lo smartphone presenta un design che non passerà certo inosservato. Con uno spessore dichiarato di soli 5,5 mm, Cupertino sembra decisa a stabilire un nuovo standard estetico per gli smartphone. Eppure, dietro tale scelta di stile si nascondono compromessi importanti. Ciò soprattutto per l’autonomia. Secondo alcune indiscrezioni recenti, infatti, l’iPhone 17 Air potrebbe non essere in grado di arrivare a fine giornata con una sola ricarica. Una notizia che sorprende. Soprattutto considerando che la maggioranza degli iPhone attuali riescono a coprire l’intera giornata. Le previsioni per il nuovo modello, invece, parlano di una percentuale inferiore (60%-70%).

Apple: la batteria non sostiene i nuovi iPhone 17 Air

Il motivo principale di tale limitazione risiede proprio nella scelta di uno chassis estremamente sottile. Le batterie sono ancora oggi i componenti più ingombranti negli smartphone, e ridurre lo spessore significa inevitabilmente sacrificare parte della capacità energetica. Lo stesso principio ha guidato altre scelte progettuali. Ad esempio, la fotocamera posteriore sarà una sola, così come è previsto un unico altoparlante.

Per cercare di ovviare a tale limite degli iPhone 17 Air, Apple starebbe già lavorando su un accessorio ufficiale. Si tratta di una custodia con batteria integrata, molto simile a quelle proposte in passato per altri modelli. Non sono ancora stati divulgati molti dettagli, ma è facile immaginare che la ricarica sarà affidata alla tecnologia MagSafe.

La scommessa di Apple sembra puntare sulla miniaturizzazione estrema. Ciò al fine di gettare le basi delle future generazioni di dispositivi, incluso il tanto atteso iPhone pieghevole. Ma resta il dubbio: quanti utenti saranno disposti a rinunciare a un’autonomia completa, a una fotocamera multipla e persino allo slot per la SIM fisica? Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere sostituito dalla sola eSIM. Il tutto solo per avere un telefono più sottile. Non resta che attendere e scoprire quale sarà la concreta risposta del mercato a tale nuovo iPhone.