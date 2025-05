Yale lancia la nuova serratura smart con impronta, una svolta per la sicurezza domestica

Sembra fantascienza, ma è realtà. Basta l’impronta digitale per entrare in casa e disattivare l’allarme. Proprio questo è ciò che permette di fare la nuova Assure Lock 2 Touch con Z-Wave, l’ultima innovazione nata dalla collaborazione tra Yale e ADT. Il concetto alla base è semplice, ma potente. La nuova tecnologia si propone infatti di combinare accesso biometrico e sistema di sicurezza in un unico dispositivo, connesso e intelligente. Non serve più cercare le chiavi nella borsa o aprire un’app per gestire l’antifurto. Ora tutto avviene con un tocco, direttamente sulla serratura.

La vera novità Yale: una serratura che pensa anche alla sicurezza attiva

Dietro questa apparente semplicità si nasconde una tecnologia sofisticata. La Assure Lock 2 Touch è infatti compatibile con il protocollo Z-Wave, una rete wireless a bassa frequenza (800-900 MHz), molto più affidabile dei tradizionali sistemi Wi-Fi. La comunicazione con l’hub ADT avviene in modo sicuro e stabile, garantendo un’integrazione perfetta con l’intero impianto domotico. Rispetto ad altri protocolli, Z-Wave offre un livello di crittografia avanzato, che rende la rete domestica meno vulnerabile agli attacchi esterni.

Essa non è la prima serratura smart con lettore d’impronte sul mercato, ma è la prima a disattivare un sistema di allarme completo con la sola verifica biometrica. Uniloq aveva già proposto qualcosa di simile, ma si limitava all’apertura della porta. Yale invece porta il concetto oltre, unendo hardware affidabile e software integrato. La nuova versione è dunque un’ evoluzione di quella precedente Assure Lock 2 Touch, con un’aggiunta particolare, la compatibilità Z-Wave. Questo la rende gestibile anche tramite l’app ADT, da un tastierino numerico oppure con la classica chiave, per chi desidera un’altra alternativa.

Attualmente il prodotto è in vendita solo negli Stati Uniti, al prezzo di 279,99 dollari. Non ci sono notizie certe su una distribuzione in Europa, ma l’interesse è già alto. Insomma, l’affidabilità del marchio Yale e la diffusione del protocollo Z-Wave rendono questo dispositivo uno dei più avanzati nel panorama della sicurezza domestica. In un mercato dove semplicità e integrazione sono sempre più richieste, questa serratura smart potrebbe segnare un nuovo standard di sicurezza.