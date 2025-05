IBM investe 150 miliardi negli Stati Uniti

IBM ha annunciato un nuovo piano di investimento. Quest’ultimo è pari a 150 miliardi di dollari. Ed è indirizzato agli Stati Uniti. L’obiettivo di tale piano è rafforzare la posizione di guida dell’azienda. Ciò in particolare nel settore dell’informatica avanzata. L’azienda si allinea così alla strategia già adottata da altri colossi tech. Come, ad esempio, Apple e TSMC. Tali cambiamenti rispondono all’invito di Donald Trump. Il quale ha chiesto alle aziende di sostenere la crescita economica nazionale. Attraverso la diffusione di investimenti su larga scala. In una dichiarazione ufficiale, Arvind Krishna, presidente e amministratore delegato di IBM, ha sottolineato come tale iniziativa non rappresenta solo un impegno economico. Ma anche una scelta strategica per il futuro.

IBM: dettagli sul nuovo piano di investimento

Una parte di tali fondi, circa 30 miliardi, sarà destinata a progetti di ricerca e sviluppo. Oltre che alla produzione interna di mainframe e computer quantistici. I mainframe vengono assemblati a Poughkeepsie, nello Stato di New York. Tali server rappresentano una colonna portante delle infrastrutture informatiche sia americane che globali.

Secondo i dati forniti da IBM, oltre il 70% delle transazioni economiche mondiali passa per mainframe prodotti negli USA. Inoltre, banche mondiali, compagnie aeree, diversi retailer globali e aziende presenti nella classifica Fortune 100 fanno affidamento su tali sistemi. Dati importanti per capirne la portata sul mercato.

Allo stesso modo, anche i computer quantistici rappresentano un ambito chiave. Sul quale IBM intende investire. L’azienda ha ribadito il proprio impegno a progettare e costruire tali dispositivi all’interno degli Stati Uniti. Sottolineando che si tratta di una tecnologia in grado di rivoluzionare il settore industriale. Al pari di quello scientifico. IBM considera il quantum computing come una delle innovazioni recenti più rilevanti. Capace di incidere in modo capillare sulla competitività industriale, sulla creazione di posti di lavoro e sulla sicurezza nazionale. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i primi risultati ottenuti dai prossimi investimenti.