IBM: arriva un nuovo modello AI per le imprese

Il settore dell’AI si arricchisce di una novità importante. IBM, infatti, ha presentato Granite 3.2. Si tratta dell’ultima innovazione nella sua linea di modelli linguistici avanzati. Ciò segna un passo importante verso un’intelligenza artificiale più efficiente. Oltre che maggiormente accessibile per le aziende. In un’era in cui l’AI sta rivoluzionando i processi aziendali e l’analisi dei dati, IBM si pone all’avanguardia con soluzioni che combinano potenza computazionale e ottimizzazione delle risorse. Un aspetto chiave di Granite 3.2 è la sua disponibilità sotto licenza Apache 2.0 su piattaforme come Hugging Face. Una scelta che dimostra l’impegno dell’azienda per un ecosistema AI aperto e collaborativo. La distribuzione attraverso IBM watsonx.ai, Ollama, Replicate, LM Studio e, a breve, RHEL AI 1.5, rende il modello facilmente integrabile nei flussi di lavoro aziendali e nelle applicazioni industriali.

IBM introduce un nuovo modello AI: ecco i dettagli

Un aspetto rivoluzionario di Granite 3.2 è il nuovo sistema di Visione Linguistica (VLM). Quest’ultimo è stato progettato per migliorare la comprensione e l’interpretazione dei documenti digitali. Grazie all’elaborazione di 85 milioni di documenti PDF e alla generazione di 26 milioni di coppie domanda-risposta sintetiche tramite il toolkit open-source Docling, il VLM di Granite 3.2 eccelle in benchmark fondamentali. Come DocVQA, ChartQA, AI2D e OCRBench. Tale potenziamento consente alle aziende di automatizzare flussi di lavoro complessi. Migliorando la gestione delle informazioni e la produttività.

Granite 3.2 introduce capacità di ragionamento avanzato grazie alla tecnica “chain of thought“. Ciò consente un’elaborazione strutturata delle informazioni. I modelli da 2B e 8B possono affrontare problemi complessi suddividendoli in passaggi logici sequenziali, migliorando l’accuratezza delle risposte nei benchmark di follow-up delle istruzioni. Tale funzionalità offre un notevole vantaggio per applicazioni in ambiti finanziari, legali e di assistenza clienti.

Inoltre, IBM ha rafforzato la sicurezza dei suoi modelli con Granite Guardian 3.2. Si tratta di una suite progettata per garantire un utilizzo sicuro ed etico dell’AI. Con una riduzione del 30% delle dimensioni rispetto alle versioni precedenti, senza sacrificare le prestazioni, Granite Guardian introduce la “fiducia verbalizzata“. Quest’ultima permette una valutazione più precisa dei rischi e un migliore controllo sulle risposte dell’AI.