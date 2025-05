Google Calendar ora è una scheggia: migliora la gestione degli eventi, ecco come

Di aggiornamenti sono arrivati a bizzeffe per quanto riguarda le varie applicazioni gestite da Google, ma uno dei più importanti riguarda l’applicazione Google Calendar. Questa infatti, per la gioia degli utenti, godrà d’ora in avanti di un’interfaccia molto più intuitiva che semplificherà automaticamente anche la gestione degli eventi. È stata infatti la nuova versione 2025-16.0 a garantire l’arrivo dei cosiddetti sotto-calendari, i quali fanno parte di una nuova visualizzazione.

Arriva il carosello dei sotto-calendari

Chi utilizza più calendari nello stesso account sa bene quanto potesse essere scomodo selezionare il sotto-calendario corretto durante la creazione di un evento. Fino ad oggi, bisognava toccare l’icona del profilo e aprire un menu separato. Ora non più: grazie al nuovo aggiornamento, i sotto-calendari sono mostrati direttamente nella schermata di creazione evento, con un pratico carosello visivo.

Basta scorrere orizzontalmente per selezionare il calendario desiderato. Un piccolo ma utile cambiamento, che migliora molto la velocità d’uso. Inoltre, l’app adesso ricorda l’ultimo sotto-calendario utilizzato e lo propone automaticamente quando si crea un nuovo evento, evitando così errori o doppie modifiche.

Cosa cambia e come attivare la nuova funzione

Per il resto, il comportamento dell’app rimane invariato. Il passaggio da un account Google all’altro avviene come sempre: toccando l’indirizzo email o la freccia a fianco del nome utente. Il cambiamento riguarda solo il layout visivo nella finestra di creazione.

È importante notare che questa nuova funzione non viene attivata lato server, quindi non dipende da quando Google decide di distribuirla, ma esclusivamente dalla versione dell’app. Per utilizzare il nuovo carosello serve la build 2025.16.0-749613736 o successive. Le versioni precedenti, come la 2025.15.1xx, mantengono ancora l’interfaccia classica.

Come aggiornare

Per ottenere subito l’interfaccia aggiornata, basta controllare di avere l’ultima versione disponibile di Google Calendartramite il Play Store. L’aggiornamento è già in distribuzione e nelle prossime settimane dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi compatibili con Android.