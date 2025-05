Android 16 non arriverà su Android TV e Google TV: nuovo ciclo biennale per gli aggiornamenti

Google TV

Google ha confermato che Android 16 non verrà distribuito sulle piattaforme Android TV e Google TV, segnando un cambio ufficiale nel ciclo degli aggiornamenti per i dispositivi smart TV basati sul sistema operativo Android. A partire da ora, gli aggiornamenti major arriveranno solo ogni due anni.

Cambia il ciclo di aggiornamento delle piattaforme TV

La modifica coinvolge tutti i dispositivi con sistema Android TV o Google TV, che fino a oggi ricevevano aggiornamenti annuali, allineati con le versioni principali di Android per smartphone. Con il passaggio a un ciclo biennale, le prossime release arriveranno solo ogni due anni. Di conseguenza, Android 16 sarà saltato completamente, e il prossimo aggiornamento previsto sarà Android 17, atteso nel 2025. Il cambiamento si applica a livello di sistema operativo, e riguarda tanto i dispositivi consumer come TV e dongle, quanto le piattaforme destinate ai produttori e agli sviluppatori di app.

Tutti i dispositivi attualmente aggiornati ad Android 14 continueranno a funzionare su questa versione fino al rilascio del prossimo major update. L’aggiornamento a Android 15 non è previsto, mentre Android 16 non verrà mai implementato. Questo significa che non ci saranno nuove funzionalità di sistema nel 2024, ma solo aggiornamenti di sicurezza, patch e miglioramenti incrementali.

La decisione mira a ridurre la frammentazione e aumentare la stabilità del sistema operativo, permettendo ai produttori di adattare le nuove versioni con maggiore calma e senza la pressione di aggiornamenti annuali.

Nonostante il cambio di cadenza per le versioni principali, gli aggiornamenti di sicurezza continueranno ad arrivare con regolarità, in linea con le policy attuali. Google garantisce che i dispositivi Android TV e Google TV continueranno a ricevere patch mensili o trimestrali, a seconda delle tempistiche adottate dai produttori.

Il supporto per la retrocompatibilità delle app e l’accesso ai servizi Google resterà garantito anche sui dispositivi che non riceveranno Android 16, grazie alla struttura modulare di Android TV OS, che separa gli aggiornamenti delle app da quelli del sistema operativo.

Per i produttori di smart TV e set-top box, il passaggio a un ciclo biennale significa più tempo per testare, certificare e ottimizzare le nuove versioni del sistema operativo, riducendo i costi di integrazione e supporto. Gli sviluppatori di app per Android TV potranno contare su una base software più stabile, con meno cambiamenti strutturali da gestire ogni anno.

Tuttavia, il rallentamento degli aggiornamenti principali potrebbe anche comportare ritardi nell’adozione di nuove API e funzionalità introdotte nelle versioni mobili di Android, generando una discrepanza crescente tra le esperienze su smartphone e TV.

La scelta di saltare Android 16 e passare a un aggiornamento ogni due anni riflette la necessità di semplificare la gestione dell’ecosistema televisivo Android, che coinvolge una vasta gamma di dispositivi, dai dongle economici ai televisori premium. L’intento è quello di consolidare l’ambiente Android TV attorno a versioni più mature e collaudate, limitando al minimo i problemi di compatibilità.

Resta da capire se, nel lungo periodo, questa strategia sarà efficace nel mantenere l’interesse degli utenti e dei produttori, o se porterà a una percezione di obsolescenza più rapida rispetto ad altre piattaforme con cicli di aggiornamento più frequenti.