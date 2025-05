Nothing Phone: update per 3a, 3a Pro e CMF 1

Con l’arrivo delle patch di sicurezza di aprile, Nothing ha rilasciato nuovi aggiornamenti software per alcuni dei suoi dispositivi di punta, tra cui Nothing Phone (3a), (3a) Pro e CMF Phone 1, quest’ultimo appartenente al sub-brand CMF. Le novità non si limitano alle consuete misure di sicurezza, ma includono anche diverse funzioni inedite e miglioramenti specifici per ciascun modello, arricchendo così l’esperienza d’uso dei rispettivi utenti.

Per Nothing Phone (3a) e (3a) Pro, arriva l’aggiornamento del firmware V3.1-250417-1222. Uno degli elementi principali di questo aggiornamento è l’introduzione di Privacy Space, una funzione ispirata ad Android 15, che permette di creare un’area separata per conservare app e dati personali. Questo spazio può essere protetto da una password diversa rispetto a quella utilizzata per il blocco standard delle app, garantendo così un ulteriore livello di sicurezza.

Inoltre, vi è la possibilità di registrare video in 4K utilizzando la fotocamera zoom, accompagnata da un miglioramento della qualità fotografica in condizioni di scarsa illuminazione. Anche la fotocamera anteriore e quella principale hanno ricevuto ottimizzazioni: le immagini notturne risultano più nitide, e negli scatti da 50 MP è ora possibile applicare filtri per effetti creativi.

Novità per Essential Space e altri dispositivi Nothing

Parallelamente, è stato introdotto un nuovo Hotspot Manager che permette di monitorare e gestire i dispositivi connessi alla rete condivisa. Le patch di sicurezza Android di aprile completano l’aggiornamento. A livello di app, si segnala anche l’update di Essential Space disponibile su Play Store, che ora consente la modifica delle note.

L’aggiornamento tocca anche Nothing Phone (1), che riceve il firmware V3.0-250409-2129, portando con sé funzionalità come la verifica di sicurezza per lo spegnimento del dispositivo, una nuova vibrazione aptica nel menu suoni e aggiornamenti grafici per la barra del titolo delle app in modalità finestra pop-up.

Per quanto riguarda CMF Phone 1, l’update (versione V3.0-250421-2015) introduce novità specifiche come la nuova Galleria Nothing.

In conclusione, questi aggiornamenti rafforzano l’ecosistema Nothing, rendendolo più ricco, sicuro e funzionale per gli utenti dei vari modelli. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili.