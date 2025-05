Mira Pro Color: il primo monitor e-ink a colori di Boox

Boox porta novità con il Mira Pro Color, il suo primo monitor e-ink a colori pensato per la produttività intensiva. Dopo il debutto della versione monocromatica nel 2023, il nuovo modello introduce un pannello Kaleido 3 da 25,3 pollici, in grado di riprodurre 4.096 colori con una risoluzione di 3200×1800 pixel. A differenza dei pannelli LCD o OLED, il Mira Pro Color riflette la luce ambientale. Lo sguardo respira, gli occhi si rilassano. Anche dopo ore di lavoro. Chi lo ha provato parla di una sensazione unica, di una pagina stampata che vive. Il prezzo di 1.899,99 dollari colloca il monitor fuori dal mercato di massa. Boox non fa sconti e spedisce solo dalla Cina. L’utenza ideale non cerca colori brillanti o frame rate vertiginosi. Cerca conforto, anche dopo otto ore su un foglio Excel o davanti a centinaia di righe di codice.

Il Mira Pro Color è inutile per giocare, impreciso per la grafica, lento per i video, ma per chi scrive, calcola o legge per ore, è una rivelazione. Il pannello Kaleido 3, più rapido rispetto alla tecnologia Gallery 3, permette persino di guardare video in modalità ottimizzata. L’illuminazione frontale regolabile, simile a quella degli e-reader, consente l’uso anche di sera, con tonalità calde che non affaticano. Ogni dettaglio punta alla massima leggibilità. Un pulsante fisico elimina con un click gli effetti di ghosting sul monitor ed inoltre è presente anche una coppia di altoparlanti integrati.

Tecnologia che non dimentica la carta per un nuovo monitor differente

Il monitor Mira Pro Color è pensato per chi ha un altro modo di intendere lo schermo. Non è solo uno strumento, ma uno spazio di lavoro più umano. Offre quattro modalità di refresh, regolabili in base alla velocità o alla qualità richiesta. Considerando che ogni cosa che ci circonda è iperstimolante e veloce, Boox propone una lentezza funzionale, al servizio del benessere visivo. I colori non esplodono, appaiono delicati, come su una rivista stampata. Un monitor così non si compra per l’hardware, lo si sceglie per una nuova esperienza.