BOOX Go 7 e Go Color 7: i nuovi e-reader da portare ovunque

BOOX annuncia il debutto della serie Go 7, nuovi device che apportano al settore degli e-reader un grosso cambiamento e novità importanti. Il Go 7 e il Go Color 7 (Gen II) nascono per offrire un’esperienza completa al lettore donando lettura immersiva, scrittura intuitiva e accesso libero al mondo Android. I due modelli mantengono il formato da 7 pollici, con un design sottile e raffinato che si adatta alla vita quotidiana. Il telaio compatto, la leggerezza estrema e la finitura texturizzata promettono comfort assoluto, anche dopo ore di utilizzo. I pulsanti ergonomici laterali, pensati per il cambio pagina, completano un’estetica pulita e funzionale degli e-reader, pronta a conquistare chiunque ami leggere ovunque.

Tecnologia avanzata tra carta, colori e scrittura per i nuovi e-reader

L’e-reader Go 7 adotta un display monocromatico Carta 1300 a 300 PPI, capace di restituire testi nitidi e pagine perfettamente leggibili. Il Go Color 7 (Gen II) integra invece il nuovo schermo E Ink Kaleido 3, che mostra illustrazioni e documenti a colori con morbidezza e precisione. Entrambi i dispositivi sono dotati di luce frontale regolabile, ideale per accompagnare ogni momento della giornata. Per la prima volta su un modello da 7 pollici BOOX introduce la possibilità di scrivere a mano libera grazie allo stilo opzionale InkSense, trasformando ogni pagina in un taccuino digitale.

Il sistema operativo Android 13 apre le porte a Google Play Store, regalando accesso illimitato a milioni di app. La combinazione di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibili tramite microSD, garantisce fluidità e spazio per libri, audiolibri e documenti. Con un peso di soli 195 grammi, la serie Go 7 regala e-reader di cui non si può fare a meno, pronti a seguirci praticamente ovunque. La protezione idrorepellente offre serenità anche in caso di pioggia leggera o imprevisti quotidiani. Le nuove colorazioni, tra cui il suggestivo blu notte, riflettono la volontà di fondere tecnologia e stile dando personalità ai device. L’e-reader BOOX Go 7 è già disponibile a €249,99 con cover inclusa, mentre il Go Color 7 (Gen II) arriverà presto a €279,99.