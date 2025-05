Aston Martin DBX S: il super SUV da 727 cavalli

Aston Martin ha dato una spinta alla piattaforma della DBX. Da qui ha creato un SUV affascinante e potente capace forse di sbaragliare la concorrenza. La nuova DBX S di Aston Martin possiede un V8 biturbo da 4,0 litri. Tale motore nasconde la vera novità del modello: il SUV è stato portato alla straordinaria potenza di 727 cavalli e 900 Nm di coppia. Il risultato è un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. Quanto può toccare in velocità? I 310 km/h. Il cambio automatico a 9 rapporti è stato ottimizzato poi per rendere ogni cosa ancora più netta e fluida quando si “da gas”. La trazione integrale a ripartizione variabile permette una gestione dinamica della potenza, con la possibilità di scaricarla fino al 100% sul posteriore. Il sistema di scarico, rivisitato anch’esso, accentua il carattere sonoro della Aston Martin, promettendo emozioni ad ogni pressione del pedale.

Meno peso della nuova Aston Martin per la conquista della strada

La Aston Martin voleva rendere a tutti i osti la DBX S più leggera e reattiva. La casa britannica ha introdotto soluzioni avanzate per contenere la massa, migliorando ulteriormente l’agilità del SUV. Un tetto in fibra di carbonio consente un taglio netto di 18 kg. I cerchi in magnesio da 23 pollici, uniti alla rimozione dei mancorrenti, portano un risparmio complessivo di altri 19 kg. Il paraurti posteriore, insieme a diffusore, minigonne e parafanghi in carbonio, alleggerisce ulteriormente la vettura di 7 kg. Ogni intervento ha un obiettivo preciso: massimizzare le prestazioni, mantenendo un equilibrio perfetto tra potenza e controllo.

Il design esterno rivela subito l’anima sportiva della Aston Martin DBX S. Il frontale è stato ridefinito con una nuova mascherina nera, ispirata alla DBS 770 Ultimate. Lo splitter frontale, le minigonne e il posteriore, con i quattro terminali di scarico, esprimono muscoli e carattere. Anche l’abitacolo racconta una storia di esclusività. I sedili presentano una nuova trama a spina di pesce, estesa anche al cielo dell’abitacolo. L’Alcantara domina l’ambiente, offrendo un tocco sportivo e sofisticato. Per chi desidera un livello di lusso su misura, il programma Q by Aston Martin è pronto a realizzare ogni desiderio. Il lancio sul mercato è atteso per fine 2025. La sfida alla Ferrari Purosangue è ufficialmente iniziata.