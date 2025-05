Firefox semplifica la gestione dei profili utente su Windows 11: ecco la novità

Firefox 11

Mozilla ha introdotto un aggiornamento di Firefox per Windows 11 che migliora la gestione dei profili utente, permettendo una separazione più chiara tra contesti personali e lavorativi, come segnalato da fonti in frete. La novità è già attiva per gli utenti dell’ultima versione del browser.

Scelta del profilo al primo avvio e accesso semplificato

Con l’ultimo aggiornamento, Firefox consente ora di selezionare facilmente un profilo utente al primo avvio del browser, grazie a una schermata iniziale semplificata che mostra chiaramente i profili esistenti. L’obiettivo è rendere più immediata la separazione tra diverse sessioni di utilizzo, evitando che preferenze, cronologia o cookie si sovrappongano.

Ogni profilo mantiene segnalibri, estensioni, cache e impostazioni completamente separati, offrendo un ambiente dedicato a seconda dell’uso. La funzione è utile per utenti che condividono il dispositivo, ma anche per professionisti che desiderano isolare il lavoro dalla navigazione privata.

Mozilla ha ottimizzato il supporto per Windows 11, adattando l’interfaccia del selettore di profili allo stile del sistema operativo. La gestione avviene tramite una finestra nativa che richiama l’estetica Fluent Design, rendendo l’esperienza coerente con le altre applicazioni della piattaforma.

Inoltre, ogni profilo può essere avviato con una scorciatoia dedicata direttamente dal desktop o dalla barra delle applicazioni, permettendo di aprire rapidamente la sessione desiderata senza passaggi intermedi. Il sistema evita confusione, soprattutto in ambienti lavorativi dove sono utilizzati più account in parallelo.

L’introduzione della selezione facilitata dei profili risponde all’esigenza di migliorare la privacy e l’organizzazione della navigazione. Ogni profilo, infatti, è isolato a livello di dati, riducendo il rischio di tracciamenti incrociati o accessi involontari a contenuti riservati.

La funzione è compatibile con l’utilizzo di Firefox Multi-Account Containers, un’estensione che permette di aprire più account online in tab separate. Tuttavia, la gestione tramite profili nativi offre un livello di isolamento più profondo, particolarmente utile per gli utenti che utilizzano Firefox in ambito aziendale.

La funzione è inclusa nell’ultima versione stabile di Firefox per Windows, e si attiva automaticamente quando sono presenti più profili configurati. Gli utenti possono creare nuovi profili dal menu di configurazione oppure digitando about:profiles nella barra degli indirizzi.

Una volta creati, i profili possono essere rinominati, duplicati o eliminati tramite un’interfaccia grafica rinnovata. È anche possibile assegnare a ciascun profilo icone personalizzate, per distinguerli rapidamente nella schermata di avvio.