CoopVoce esagera, arriva la nuova CoopVoce Evo 20

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce continua a proporre tante novità super convenienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di stupire ancora, rendendo disponibile un’altra super offerta di rete mobile. Si tratta questa volta dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 20. Come suggerisce il nome, quest’ultima include un bundle di 20 GB per navigare, il tutto però ad un prezzo estremamente conveniente. Vediamo di cosa si tratta.

CoopVoce esagera con la sua nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 20

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco stupito nuovamente con la sua ultima proposta di rete mobile. Come già accennato in apertura, in queste ore è stata resa disponibile all’attivazione una nuova super offerta nota con il nome di CoopVoce Evo 20. Secondo quanto riportato ufficialmente, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti quasi per tutto questo mese. Ci sarà infatti tempo fino alla giornata del prossimo 28 maggio 2025.

Anche per questa sua offerta l’operatore ha deciso di proporre gratuitamente il costo di attivazione e della scheda sim. L’offerta sarà disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti dell’operatore. Saranno inclusi sia coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici sia chi deciderà di attivare un nuovo numero. L’offerta sarà inoltre disponibile all’attivazione anche da chi è già cliente CoopVoce. In questo caso, però, i clienti interessati dovranno sostenere un costo per l’attivazione pari a 9,90 euro.

L’offerta mobile CoopVoce Evo 20 è estremamente conveniente. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo per il rinnovo mensile di soli 4,90 euro. Nonostante questo, però, gli utenti potranno avere accesso ogni mese a 20 GB di traffico dati per navigare e non solo. Il bundle comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 1000 sms, da inviare sempre verso tutti i numeri.

Insomma, anche questa volta l’operatore virtuale CoopVoce ha fatto centro, proponendo un’altra super offerta mobile a basso costo.