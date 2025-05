Stellantis: nuova opzione per le batterie allo stato solido

Il mondo della mobilità elettrica si prepara a nuovi cambiamenti. A tal proposito, Stellantis ha compiuto un passo importante verso le batterie allo stato solido. Una tecnologia che promette di rivoluzionare l’autonomia, la velocità di ricarica e la sicurezza delle elettriche. In collaborazione con Factorial Energy, Stellantis ha ufficialmente convalidato celle di batterie allo stato solido da 77Ah. Denominate “FEST“. Tali celle raggiungono una densità energetica di 375 Wh/kg. I vantaggi offerti non si limitano solo alla durata. Le nuove batterie permetteranno di ricaricare l’auto dal 15% al 90%. Il tutto in soli 18 minuti a temperatura ambiente. Un miglioramento importante rispetto ai tempi attuali.

Stellantis presenta nuove opzioni per le auto elettriche

Le nuove batterie riescono ad agire anche in condizioni estreme. Le celle possono funzionare, infatti, in un intervallo di temperatura ampio. Quest’ultimo va da –30°C a +45°C. Ciò significa che, a differenza delle batterie agli ioni di litio, le auto elettriche equipaggiate con quelle allo stato solido potranno garantire prestazioni ottimali.

Il lavoro congiunto tra Stellantis e Factorial non si ferma qui. Le due aziende stanno lavorando anche sull’ottimizzazione dell’architettura dei pacchi batteria. Puntando a ridurre il peso complessivo e migliorare ulteriormente l’efficienza energetica. L’obiettivo è integrare perfettamente tale nuova tecnologia nelle future generazioni di veicoli elettrici. Rendendo la transizione verso la mobilità a zero emissioni sempre più concreta e vantaggiosa.

La prova definitiva è già in programma. Stellantis ha annunciato che integrerà le batterie allo stato solido in una flotta dimostrativa entro il 2026. Tra i primi modelli a montare tali innovativi accumulatori ci sarà la nuova Dodge Charger Daytona. Un’elettrica che promette di combinare prestazioni e sostenibilità. Se il successo della fase di test sarà confermato, le batterie allo stato solido rappresenteranno un enorme passo avanti per Stellantis. Inoltre, potrebbero anche segnare una svolta decisiva per tutto il mercato dell’automobile elettrica.