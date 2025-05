Satelliti: nuova opzione per fornire energia nello spazio

Il settore spaziale è in continua innovazione. A tal proposito, Rocket Lab sta facendo parlare di sé. L’azienda californiana si è come uno degli attori impegnati nel lancio di piccoli satelliti. Ora Rocket Lab ha deciso di diversificare la propria offerta. Ciò presentando STARRAY: una nuova linea di pannelli solari. Quest’ultima è destinata a rivoluzionare l’alimentazione dei satelliti in orbita. La linea STARRAY offre ai costruttori di satelliti una soluzione flessibile, affidabile. E, soprattutto, veloce da implementare.

Nuovo sistema di alimentazione per i satelliti

Come spiegato da Brad Clevenger, Vicepresidente della divisione Space Systems di Rocket Lab, la proposta si basa su una serie di pannelli pre-ingegnerizzati. I quali sono disponibili in sette dimensioni differenti. Con una potenza che va da 100 a oltre 2.000W. Tale approccio modulare consente di selezionare il pannello più adatto alle esigenze specifiche delle loro missioni. Ciò senza dover affrontare i lunghi e costosi processi di sviluppo e test di un sistema energetico completamente personalizzato da zero.

Tale nuova offerta rappresenta un passo strategico per Rocket Lab. Ma non si ferma qui. Insieme allo sviluppo di STARRAY, l’azienda sta ampliando la propria presenza in settori ad alta tecnologia e ad alto valore strategico. Ad esempio, è stata selezionata come partner per progetti militari multimiliardari dedicati alle tecnologie ipersoniche. Un ambito considerato cruciale per il futuro della difesa nazionale e della sicurezza globale. A testimoniare l’impegno in tale settore, il razzo HASTE di Rocket Lab sarà protagonista del lancio della missione DART AE. Nell’ambito del programma di test ipersonici ad alta cadenza promosso dalla U.S. Defense Innovation Unit.

Con tali nuove iniziative, Rocket Lab dimostra ancora una volta di non essere solo un semplice fornitore di lanci spaziali. Ma una realtà dinamica e innovativa, capace di anticipare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il tutto producendo soluzioni concrete sia per l’esplorazione spaziale sia per applicazioni strategiche e militari.