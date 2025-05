Hyryd Sport Bike 1.0: arriva una nuova bici elettrica a idrogeno

Le biciclette elettriche a pedalata assistita hanno trasformato la mobilità in città. Tradizionalmente sono alimentate da batterie al litio. Quest’ultime ricaricabili tramite una comune presa di corrente. Ma il mondo della mobilità elettrica non si ferma mai. A tal proposito, stanno per arrivare sul mercato soluzioni ancora più innovative. Come, ad esempio, le biciclette a idrogeno. Tra quest’ultime spicca la Hyryd Sport Bike 1.0. Si tratta di un modello sviluppato dalla svizzera HydroRide e importato in Italia da Remoove.

Hyryd Sport Bike 1.0: le caratteristiche della nuova bici elettrica

Tale nuova eBike monta un telaio in alluminio, pesa circa 23,5 kg. Offre un cambio Shimano a 7 rapporti, freni a disco e parafanghi. Con una velocità massima assistita di 23 km/h. La Hyryd Sport Bike 1.0 utilizza una tecnologia basata sulle celle a combustibile (Fuel Cell). Quest’ultime convertono l’idrogeno in energia elettrica, eliminando così la necessità delle tradizionali batterie. Il funzionamento è molto semplice. Integrato nel telaio c’è un sistema Fuel Cell da 300W. Quest’ultimo alimenta un motore elettrico da 180 W. Il quale viene posizionato nella ruota posteriore.

L’idrogeno è stoccato in un piccolo serbatoio removibile, simile a una borraccia. Offre una capacità di 0,39 litri (20 g di idrogeno). Un pieno garantisce un’autonomia di circa 50-60 km. Con il vantaggio che il serbatoio può essere sostituito in appena 10 secondi. L’idrogeno viene conservato a circa 10 bar di pressione. Mantenendo il sistema compatto e sicuro.

Un altro elemento interessante riguarda la modalità di rifornimento. Se per le automobili a idrogeno le stazioni di ricarica sono ancora rare, HydroRide propone soluzioni adatte al bike sharing e persino dispositivi domestici. Attraverso un generatore di idrogeno da installare a casa, è possibile produrre idrogeno in modo autonomo. Quest’ultimo funziona tramite elettrolisi dell’acqua, Soluzione ideale se alimentato con fonti rinnovabili per ridurre al minimo l’impatto.

Il costo? Non è per tutti: la sola bicicletta costa 4.853 euro + IVA. Mentre il dispositivo per produrre l’idrogeno a casa aggiunge altri 3.010 euro + IVA. Complessivamente, l’investimento sfiora i 9.600 euro IVA inclusa.