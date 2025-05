iPhone 17, trapela un video dei possibili dummy

Nuovo giorno, nuove indiscrezioni sui prossimi smartphone di punta del produttore tech Apple. Ci stiamo riferendo alla prossima serie di smartphone iPhone 17 e sappiamo che dovrebbero portare diverse novità rispetto all’attuale serie di iPhone 16. Qualche tempo fa, erano poi emersi in rete alcuni rumors riguardanti la possibilità di un modulo fotografico in stile Google Pixel. A quanto pare questa teoria sembra essere confermata. Nel corso delle ultime ore è infatti stato pubblicato su YouTube un video di alcuni presunti dummy.

iPhone 17, un nuovo video rivela alcuni presunti dummy dei nuovi device

Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni di rilievo riguardanti i prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi iPhone 17. Di questi ultimi se ne è parlato in rete da diverso tempo, ma ora è spuntato addirittura un video hands-on.

In questo video vengono mostrati ovviamente dei modelli dummy, ma tanfo basta a farci dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il design definitivo. In particolare, possiamo notare anche in questo video la presenza sul retro di un ampio modulo fotografico di forma rettangolare, con al suo interno tre sensori fotografici.

Il primo protagonista di questo video è però il modello inedito del prossimo anno. Ci stiamo riferendo al prossimo iPhone 17 Air. Quest’ultimo, stando a quanto detto nel video, sarà realizzato con un corpo estremamente sottile. Si parla infatti di soli 5.65 mm di spessore. Il tutto in un corpo tutto sommato contenuto ,dato che il display dovrebbe aggirarsi attorno ai 6.6 pollici di diagonale. A differenza degli altri modelli più prestanti, ovvero iPhone 17 e iPhone 17 Pro, sembra che il prossimo iPhone 17 Air avrà un comparto fotografico composto da un singolo sensore fotografico posteriore.

Per il momento si tratta comunque di dummy, quindi non di modelli funzionanti . Come sempre,conviene attendere conferme ufficiali.