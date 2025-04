Hubble: il telescopio ha rivelato la presenza di scontri nello Spazio

Lo Spazio attira costantemente l’attenzione di milioni di individui in tutto il mondo. Ogni nuova scoperta viene accolta con entusiasmo. A tal proposito, il telescopio spaziale Hubble continua a scrutare i segreti più remoti dell’universo. Recentemente, le sue lenti hanno immortalato un fenomeno affascinante. Si tratta della collisione e fusione di ammassi stellari all’interno delle galassie nane. Rivelando uno scenario di straordinaria complessità e bellezza. Tale scoperta è parte di una vasta indagine astronomica condotta dal progetto internazionale MATLAS. Potrebbe finalmente offrire una risposta a uno dei misteri più longevi dell’astrofisica. Ovvero l’origine dei nuclei galattici nelle galassie nane.

La nuova scoperta del telescopio Hubble

Tali piccoli aggregati di stelle, spesso trascurati rispetto alle loro controparti più massicce, sono in realtà gli elementi più comuni dell’universo conosciuto. Eppure, la loro formazione è rimasta a lungo un enigma. Analizzando con attenzione circa 80 galassie nane, gli astronomi hanno notato un’anomalia. In alcune di esse, al centro, brillavano ammassi stellari dalla forma irregolare e insolitamente luminosa.

Tali ammassi, simili a quelli globulari noti nella nostra Via Lattea, sembrano essere nel pieno di un processo di fusione. Come se stessero “divorandosi” a vicenda. Ciò per formare un nucleo ancora più denso e massiccio. Si tratta di un processo di “cannibalismo stellare“. Qui diversi ammassi globulari migrano lentamente verso il centro della galassia, attratti dalla gravità. Fino a fondersi in un’unica struttura compatta. Le immagini raccolte da Hubble offrono una visione senza precedenti di tale danza gravitazionale.

Tale scoperta non è soltanto un trionfo tecnologico e scientifico. In un universo dove tutto sembra immobile e distante, Hubble ci ricorda che anche le galassie più piccole sono teatro di eventi colossali. Quest’ultimi continuano a modellare l’intero aspetto del cosmo. Lo spazio è un ambiente così vasto che è innegabile che ci sono ancora tantissimi segreti che ancora non sono stati ancora svelati.