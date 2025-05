Motorola Edge 50 Pro è in SCONTO ASSURDO oggi su Amazon

La promozione che gli utenti possono cogliere al volo su Amazon in questi giorni è davvero una delle migliori in circolazione, poiché mette a disposizione di tutti il Motorola Edge 50 Pro, uno smartphone che costa relativamente poco, grazie proprio allo sconto che è stato direttamente applicato dall’azienda in pagina.

Il dispositivo è più leggero della media, trattasi di un prodotto che raggiunge un peso di 186 grammi, con dimensioni rispettivamente di 161,2 x 72,4 x 8,2 millimetri di spessore, appoggiandosi ad un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1200 x 2712 pixel, un P-OLED di alta qualità con 446 ppi ed un refresh rate che può raggiungere addirittura i 144Hz (con 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass).

Motorola Edge 50 Pro: lo sconto mai visto prima d’ora

Il prezzo di vendita di questo smartphone è davvero in caduta libera rispetto, ed in confronto, al suo listino iniziale di 699 euro, poiché la promozione attivata in questo periodo vede mettere a disposizione uno sconto del 47%, per arrivare in questo modo a dover investire solamente 367 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

Lo smartphone presenta un comparto fotografico di tutto rispetto, con nella parte posteriore ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota dalla presenza di un ultragrandangolare da 13 megapixel, ed anche uno zoom ottico 3X da 10 megapixel. Anteriormente, al contrario, è presente un sensore da 50 megapixel, con apertura F1.9, davvero ottimo per riprese e scatti fotografici di vario genere. La batteria è un componente da 4500mAh, con supporto alla ricarica super rapida, il che permette di tornare ad utilizzare lo smartphone in pochissimo tempo, riducendo al minimo i tempi di attesa e di inutilizzo del dispositivo.