Vivo: tutte le luci sulle funzionalità IA di FuntouchOS 15

In occasione della presentazione del suo ultimo modello top di gamma Vivo Ultra X200, l’azienda ha approfittato per mostrare nuovamente e sottolineare al mondo tutte le caratteristiche basate su intelligenze artificiale che la sua ultima versione della personalizzazione proprietaria di Android introdurrà con il suo arrivo, stiamo parlando della FuntouchOS 15.

Tantissime opzioni

Facciamo un piccolo riassunto di tutte le funzionalità basate su intelligenza artificiale che questa personalizzazione introduce, tra le principali funzionalità ovviamente spiccano quelle legate al mondo della fotografia, con la nuova interfaccia sarà infatti possibile sfruttare tutti i must have disponibili tra i quali spicca la possibilità di cerchiare e rimuovere elementi non graditi all’interno di una fotografia, la possibilità di godere di un fotoritocco potenziato dall’intelligenza artificiale in grado anche di migliorare il dettaglio delle fotografie sfocate o comunque poco definite.

Tra le altre funzionalità, poi spiccano quelle che consentono l’interazione tra l’intelligenza artificiale e l’interfaccia del dispositivo, sarà infatti disponibile una funzionalità simile a cerchia e cerca di Google che consentirà di cerchiare un elemento presente a schermo per poi cercare delle informazioni su Internet, come se non bastasse l’intelligenza artificiale sarà anche in grado di riconoscere il testo presente all’interno di un’immagine o di uno screenshot per permetterci di copiarlo senza troppi problemi e allo stesso tempo sarà in grado di estrapolare pezzi di immagine per poi poterli utilizzare altrove senza nessun tipo di difficoltà.

Ovviamente poi non mancheranno anche le funzioni di utilità legate alle telefonate, sarà infatti possibile godere della traduzione automatica di una lingua diversa dall’italiano quando saremo in telefonata con qualcuno così come della trascrizione della telefonata stessa in tempo reale, il tutto all’interno del dialer proprietario.

Si tratta dunque di un insieme di funzionalità che rappresentano tutto ciò che l’intelligenza artificiale su smartphone deve offrire a tutti gli utenti, sono infatti molteplici le soluzioni disponibili nei vari smartphone che ricalcano fedelmente tali opzioni.