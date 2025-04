Oppo A40 è in regalo su Amazon con lo sconto del 22%

Oppo A40 è lo smartphone più economico, grazie all’ultima promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione dei consumatori, con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, riuscendo a raggiungere un livello di spesa inferiore al normale. Lo smartphone è caratterizzato dalla presenza di un display IPS LCD da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione massima in HD+, refresh rate a 90Hz, per una maggiore fluidità in fase di utilizzo, a cui comunque si aggiunge un processore che riesce a garantire più che discrete prestazioni generali.

Lo smartphone viene commercializzato, nella nostra versione, con configurazione che prevede 6GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 12GB) e 128GB di memoria interna, più che sufficienti per un corretto e tranquillo utilizzo del device stesso. Il comparto fotografico è rappresentato da un sensore nella parte posteriore, da 50 megapixel, affiancato dal sensore di luminosità ambientale e dal flash LED; spostando l’attenzione nella parte anteriore, possiamo trovare un sensore fotografico da 5 megapixel.

Oppo A40: la promozione Amazon è super

Lo smartphone viene commercializzato, nella variante esclusiva disponibile su Amazon, con incluso anche il supporto auto, in modo da poterlo tranquillamente utilizzare anche durante i vostri spostamenti. Il prezzo consigliato è di 179 euro, solamente in questi giorni è previsto uno sconto di circa 40 euro, che abbassa la spesa da sostenere fino a soli 139,99 euro (il 22% di sconto effettivo). L’ordine è da completare qui.

Il dispositivo presenta certificazione IP54, per la sua resistenza a schizzi d’acqua e similari, con una batteria da ben 5100mAh, quantitativo davvero elevato, superiore ad altri device in commercio, perfetto ad esempio per riuscire ad utilizzare il prodotto anche per alcuni giorni, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.