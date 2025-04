Ho mobile: nuova offerta piena di dati e con il 5G per tutti

Se la vostra promozione non vi soddisfa più e avete bisogno di un’offerta che vi garantisca tantissimi giga per poter navigare senza nessun tipo di preoccupazione e magari al massimo della velocità attualmente disponibile in commercio, un operatore che potrebbe sicuramente fare al caso vostro è ho mobile, l’operatore vestito di viola da diversi anni infatti rappresenta una vera e propria certezza dal momento che garantisce a tutti i suoi consumatori delle offerte davvero ricche di possibilità e soprattutto ad un costo davvero competitivo, dinamica da sempre amata da tutti i consumatori.

Di conseguenza, scegliere un’offerta diventa decisamente più facile quando i costi sono competitivi e stratificati in base alle necessità dei consumatori, sul sito ufficiale del provider in questione sono disponibili svariate offerte che permettono a chiunque di scegliere un’opzione tutto incluso in grado di soddisfare ogni esigenza, recentemente il provider ne ha messa online una nuova che potrebbe davvero interessarvi, scopriamola insieme.

Tantissimi giga

L’offerta in questione attualmente disponibile online garantisce ben 200 GB di traffico dati incogniti 5G attiva di default, minuti limitati verso tutti ed SMS limitati verso tutti, il costo ammonta a 9,99 € al mese e l’unico requisito di accesso a cui dovete prestare attenzione riguarda il prezzo di attivazione, quest’ultimo infatti sarà dei 2,99 € per coloro che effettuano la portabilità da un provider virtuale presente all’interno di una lista consultabile all’interno della pagina ufficiale della promozione, in caso contrario infatti il costo di attivazione salirà a ben 29,90 €, rendendo di fatto la promozione molto meno conveniente rispetto a quanto può essere.

Se siete interessati, dunque assicuratevi di rispettare questo requisito e che il vostro smartphone supporti la connettività 5G per poi procedere all’attivazione direttamente online in pochi semplici passi, come se non bastasse, potrete scegliere se utilizzare una Sim fisica che vi verrà spedita a casa oppure una eSIM, sempre che il vostro smartphone supporti tale formato.