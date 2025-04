Nuova truffa letale: le videochiamate WhatsApp diventano un pericolo

Si utilizzate spesso WhatsApp allora anche voi recentemente potreste essere incappati nella nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani nel tentativo di rubare i risparmi contenuti all’interno dei loro conti correnti, la truffa in questione sta circolando su WhatsApp poiché i truffatori da diverso tempo utilizzano la piattaforma di messaggistica istantanea per contattare una vasta platea di utenti che altrimenti non riuscirebbero a contattare utilizzando i mezzi di comunicazione tradizionali, l’obiettivo rimane lo stesso ma il modus operandi questa volta è cambiato, nello specifico infatti i truffatori adesso non solo usano WhatsApp ma anche le videochiamate disponibili all’interno della piattaforma, paradossalmente questo metodo gli sta permettendo di colpire nel segno molto più facilmente e soprattutto senza lasciare scampo alla vittima che non potrà più fare nulla una volta resasi conto del pericolo.

Come funziona la truffa

La truffa nello specifico si palesa tramite un semplice messaggio che i truffatori inviano alla vittima spacciandosi per la sua banca, dentro questo messaggio è contenuto l’avviso di una comunicazione urgente che deve essere recapitata ma solo tramite videochiamata, in tal modo i truffatori convincono la vittima ad avviare dapprima questa telefonata e poi ad avviare la condivisione dello schermo in un secondo momento, dopodiché i truffatori portano la vittima ad effettuare l’accesso all’interno della propria applicazione Internet banking, entrando in possesso dunque delle credenziali personali per effettuare l’accesso in un secondo momento in totale autonomia, ovviamente l’esito di tutto ciò è abbastanza scontato, i truffatori infatti utilizzeranno il conto corrente della vittima per derubarla.

Se anche voi dunque doveste ricevere questa tipologia di contatto, la cosa migliore da fare è molto semplice, non rispondete e soprattutto non eseguite nessun tipo di istruzione e non dichiarate nessun informazione sulla vostra persona, in tal modo non correrete il pericolo che i vostri dati vengano trafugati e che il vostro conto venga completamente svuotato.