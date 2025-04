Amazon lancia lo sconto PAZZO: smart TV TCL in offerta incredibile

La smart TV è uno strumento, o dispositivo elettronico, fondamentale per le case di milioni di italiani, un prodotto che effettivamente non può assolutamente mancare, proprio perché offre la possibilità di accedere ai servizi di streaming, senza doversi preoccupare di dover acquistare accessori a parte per il collegamento diretto. Oggi in promozione su Amazon possiamo trovare un modello davvero di ottima qualità.

Stiamo parlano del TCL 55PF650, precisamente di una smart TV TCL da 55 pollici di diagonale, tecnologia Smart LED, che permette di raggiungere una massima risoluzione di ripresa in 4K Ultra HD. Il sistema operativo è Fire TV, quello di Amazon per intenderci, fiore all’occhiello in termini di funzionalità e di semplicità di utilizzo, dotato inoltre di una fluidità di esecuzione decisamente superiore al normale. Il prodotto in oggetto è inoltre compatibile con Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, HDR 10, Amazon Alexa, AirPlay2 e Miracast.

Solo con il canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon potete avere i codici sconto gratis ed un elenco incredibile di offerte speciali.

Amazon, ecco la smart TV in super sconto

Smart TV sempre più scontate su Amazon e nel mondo, infatti la promozione che è stata attivata in questi giorni permette di abbassare la spesa di circa 50 euro rispetto al listino iniziale di 399 euro, per arrivare di conseguenza a poter spendere solamente 349 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatela subito al seguente link.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard del settore, riuscendo così a raggiungere 25,5 x 122,6 x 75 centimetri, ed un peso di 12,7 kg. Il televisore viene commercializzato nella sola colorazione nera, con due piedini posti direttamente ai lati del dispositivo, e soprattutto cornici sottilissime su tutti e quattro i lati, di conseguenza l’utente si ritrova a poter godere sostanzialmente una chiara esperienza di infinity display, riuscendo a godere di tanta qualità al giusto prezzo.