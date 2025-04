NOW TV, nuova offerta: i nuovi clienti a prezzo scontato per un anno, scade il 30 aprile 2025

NOW TV ha annunciato una nuova promozione riservata ai nuovi clienti: chi aderisce all’offerta potrà accedere per un anno a tutti i contenuti inclusi nei tre principali Pass, a un prezzo scontato. La proposta riguarda sia lo sport sia l’intrattenimento, in un pacchetto unico pensato per offrire il massimo della piattaforma in streaming. Entro domani 30 aprile infatti gli utenti possono avere il pacchetto intero a 24,99 € al mese per un anno invece che a 36,99 € al mese. C’è un vincolo: bisogna restare con NOW per almeno 12 mesi senza disattivare nessuno dei Pass inclusi.

Cosa comprende l’offerta dedicata ai nuovi utenti

Con questa iniziativa, gli abbonati potranno usufruire del Pass Sport, che include eventi sportivi in diretta e on demand come la Formula 1, la MotoGP, la UEFA Champions League – con 185 partite su 203 trasmesse ogni stagione in esclusiva streaming – e la Serie A ENILIVE 2024/2025, con tre partite su dieci per turno, oltre a trenta delle migliori settantasei partite stagionali.

L’offerta sportiva di NOW comprende anche la copertura di eventi internazionali come la Premier League, la NBA, la Europa League, la Conference League, la Serie C NOW e tutti i tornei commercializzati da ATP e WTA Tour.

Accanto allo sport, sono disponibili anche i contenuti dei Pass dedicati a film, serie TV e show di intrattenimento, creando così un’esperienza completa per ogni tipo di spettatore.

Un’app completamente rinnovata per una navigazione più intuitiva

Nei giorni scorsi, NOW ha anche iniziato a distribuire una versione aggiornata della sua applicazione su tutte le piattaforme. La nuova app introduce una Home completamente rivista, che mette in evidenza i contenuti live e on demand attraverso numerose rail, ovvero strisce orizzontali che organizzano i titoli per tema o rilevanza, includendo anche una Top 10 aggiornata con i programmi più visti.

La guida elettronica EPG permette ora di consultare la programmazione dei canali senza interrompere ciò che si sta guardando, rendendo più fluida la navigazione tra le diverse opzioni disponibili.

Sono state inoltre introdotte funzioni come il Restart, per far ripartire dall’inizio un programma già in corso, e la possibilità di mettere in pausa la TV in diretta, aumentando così la flessibilità nella gestione dei contenuti.

Il rinnovamento coincide con la migrazione di NOW sulla piattaforma tecnologica globale di NBCUniversal, gruppo Comcast, già utilizzata da servizi come Peacock negli Stati Uniti e SkyShowtime in Europa. Questa infrastruttura supporta attualmente oltre settanta paesi, garantendo prestazioni più elevate e un’esperienza di visione più moderna per gli utenti NOW.