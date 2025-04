Omoda 3: l’arma di Chery per conquistare l’Europa

Il nuovo Omoda 3 rappresenta una scommessa ambiziosa per Chery. L’azienda infatti è assolutamente decisa a rafforzare la sua presenza nel mercato europeo. Pensato prevalentemente per i gusti europei, il B-SUV offre un look dinamico e soluzioni tecnologiche innovative. Il suo debutto sulle strade europee è previsto verso la fine del 2025, in diverse varianti. Ovvero benzina, ibrido plug-in ed elettrico.

Esteticamente, la parte frontale di Omoda 3 appare “affilata”. L’auto infatti richiama modelli di fascia superiore, come la Lotus Eletre o la Lamborghini Urus. Tale dettaglio conferisce al SUV un carattere sportivo ed esclusivo, capace di attrarre un pubblico giovane. Nonostante si tratti di un nuovo modello, Omoda3 si basa sulla stessa piattaforma di Omodam5, già conosciuta e apprezzata.

Omoda 3: interni futuristici e attenzione al mondo digitale

Dal punto di vista tecnico, Chery non ha ancora svelato completamente la tipologia motori. È probabile però che riprenda alcune soluzioni già adottate in passato. La versione elettrica potrebbe offrire un propulsore da 204CV abbinato a una batteria da 61kWh. L’autonomia stimata, invece, si aggira intorno ai 450Km, un valore competitivo per la categoria. Non sono però stati diffusi dettagli ufficiali sui prezzi. Le prime indiscrezioni parlano di un listino che dovrebbe partire da poco più di 20.000€ per le versioni a benzina. In ogni caso, ulteriori informazioni saranno rese note con l’avvicinarsi del lancio autunnale. Salendo a bordo di Omoda 3 si percepisce subito l’attenzione dedicata al mondo della tecnologia.

Il cruscotto ospita un ampio display touch verticale dedicato all’ intrattenimento. Mentre dietro al volante si trova un pannello digitale per la strumentazione. Un dettaglio curioso riguarda anche la piattaforma integrata per e-gamers, pensata per chi non vuole rinunciare all’intrattenimento digitale. Una scelta audace che sembra soddisfare le richieste delle nuove generazioni. Per il momento però non sono stati rilasciati altri dettagli relativi a questa funzionalità che verranno comunque comunicati successivamente. Il pulsante d’accensione, ispirato ai jet da combattimento, aggiunge un tocco di sportività esclusiva. Un elemento che impreziosisce, ancora di più, gli interni già di per sé innovativi.

Insomma con Omoda 3, Chery non punta solo a vendere un SUV, ma a proporre un nuovo stile di mobilità urbana. Un’auto moderna, agile e tecnologica, pronta a rivoluzionare i parametri della sua categoria.