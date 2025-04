Instagram introduce una funzione simile a quella di TikTok

Come ormai tutti sappiamo, i video da TikTok possono essere facilmente scaricati grazie alla funzione nativa che consente di salvare i contenuti sul proprio dispositivo. Una volta salvati, diventano facilmente condivisibili ovunque, mantenendo però il logo della piattaforma ben visibile. Insieme al nome utente dell’autore associato al contenuto. La presenza costante del marchio TikTok su tali video non è casuale. Si tratta di una strategia di marketing studiata con attenzione. Garantire che ogni clip porti con sé un rimando visivo alla piattaforma permette di promuoverla organicamente.

Instagram: la nuova funzione ricorda TikTok

Proprio per il successo di tale modello, anche altri social stanno adottando soluzioni simili. A tal proposito, di recente, Instagram ha introdotto una funzione che permette di scaricare i reel direttamente dall’app. Senza dover ricorrere a strumenti esterni o alla registrazione dello schermo. Ora basta premere il pulsante di condivisione sotto il reel e selezionare “Scarica” per ottenere il video, che si salverà nella galleria del dispositivo. Anche qui, però, Instagram aggiunge una propria filigrana. Il logo della piattaforma e il nome dell’autore originale compaiono sul video, proprio come avviene su TikTok.

È importante sottolineare che su Instagram i creator hanno la possibilità di decidere se consentire o meno il download dei propri reel. L’opzione si trova nelle impostazioni avanzate al momento della pubblicazione. Disattivandola, l’icona “Scarica” non apparirà ai visitatori. Inoltre, quando si scarica un reel, Instagram ricorda agli utenti che i contenuti non possono essere utilizzati per scopi commerciali senza autorizzazione dei loro creatori.

Tale evoluzione nella gestione dei contenuti video mostra come le piattaforme social siano sempre più attente sia alla tutela degli autori sia alla diffusione dei propri marchi. Garantire la visibilità del brand anche fuori dai propri confini è diventato indispensabile. Strumenti come le filigrane, ora usate anche da Instagram, stanno diventando delle vere strategie di marketing.