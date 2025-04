Android Auto 14.2: nuove funzionalità e aggiornamenti recenti

A pochi giorni dal rilascio sul canale beta, Android Auto 14.2 è finalmente disponibile anche sul canale stabile. Questo aggiornamento, che arriva dopo una serie di versioni precedenti, non presenta cambiamenti clamorosi ma offre alcune modifiche pratiche che migliorano l’esperienza utente. Android Auto è una piattaforma che consente di utilizzare il proprio smartphone direttamente tramite il sistema di infotainment dell’auto, rendendo più sicura e comoda la navigazione e l’accesso alle app.

La nuova versione, purtroppo, non introduce novità particolarmente rilevanti, ma il miglioramento più apprezzato riguarda il tasto rapido per tornare alla schermata principale del sistema di infotainment. Questo tasto è facilmente riconoscibile, con un’icona a forma di pillola e una freccia rivolta verso il basso, che permette agli utenti di accedere rapidamente alle opzioni principali del sistema senza troppi passaggi. Sebbene non siano state introdotte nuove funzionalità spettacolari, questo aggiornamento si inserisce in una serie di ottimizzazioni che puntano a migliorare la stabilità e l’usabilità complessiva della piattaforma.

Android Auto: Le modifiche future e come aggiornare l’app



Anche se le modifiche nella versione 14.2 sono limitate, Google ha già anticipato che nuove funzionalità arriveranno in seguito. Tra le novità in fase di sviluppo, troviamo l’integrazione di Gemini, una nuova tecnologia che dovrebbe sostituire Google Assistant, e l’introduzione dei comandi per il controllo del climatizzatore, che renderanno l’esperienza di guida ancora più interattiva.

Un altro cambiamento interessante riguarda il supporto per gli occhiali smart, che erano stati inclusi nella versione beta ma sono stati temporaneamente rimossi nella versione stabile. Questi occhiali, progettati per visualizzare le informazioni di navigazione direttamente nel campo visivo del conducente, non sono ancora supportati nella versione attuale. Si prevede che questa funzionalità torni nelle future versioni, ma per il momento gli utenti dovranno attendere.

Per scaricare o aggiornare l’app, basta visitare il Google Play Store, selezionare “Installa” per chi non ha ancora l’applicazione o “Aggiorna” per chi desidera avere la versione più recente. Con questi aggiornamenti, Android Auto continua a evolversi, migliorando l’esperienza di guida in modo semplice ma efficace.