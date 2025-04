OpenAI rende disponibile Deep Research per tutti con la modalità Lightweight

La funzione Deep Research è diventata in breve tempo una delle novità più apprezzate nel mondo dell’intelligenza artificiale. Come suggerisce il nome, permette di svolgere ricerche approfondite su un tema specifico semplicemente fornendo un argomento: l’AI analizza decine, a volte centinaia di siti web, inclusi forum come Reddit, per generare un report dettagliato e mirato.

Dopo il debutto iniziale su Gemini a fine 2024, anche OpenAI ha lanciato la propria versione di Deep Research alimentata dal modello O3, pochi mesi dopo. Questo strumento si configura come una vera “agentic capability“, capace di svolgere in pochi minuti compiti che normalmente richiederebbero ore a un ricercatore umano.

Inizialmente, la funzione era riservata esclusivamente agli utenti ChatGPT Pro, ma OpenAI aveva già annunciato l’intenzione di estenderla anche agli abbonati ai piani Plus e Team. Fino a pochi giorni fa, però, non era chiaro se Deep Research sarebbe mai arrivato anche agli utenti gratuiti.

OpenAI lancia la versione “lightweight” per tutti

Ora la situazione cambia: OpenAI ha annunciato ufficialmente che Deep Research sarà disponibile anche per gli utenti Free, oltre che per quelli Plus, Team e Pro. La novità è stata comunicata attraverso il profilo ufficiale su X (ex Twitter).

La chiave di questa espansione è la nuova modalità “lightweight“, basata sul modello O4-mini. Questa versione leggera permette di aumentare i limiti di utilizzo e di offrire l’esperienza Deep Research a un pubblico molto più ampio, mantenendo comunque un buon livello di approfondimento.

Nel messaggio ufficiale, OpenAI ha spiegato: “Abbiamo notato che molti di voi amano usare Deep Research, quindi stiamo ampliandone l’uso per gli utenti Plus, Team e Pro, introducendo una versione lightweight per aumentare i limiti di utilizzo attuali. Inoltre, stiamo estendendo la versione lightweight anche agli utenti Free.”

Questa mossa conferma come OpenAI voglia spingere sempre di più l’adozione delle sue funzionalità avanzate, offrendo strumenti utili anche a chi non sottoscrive un abbonamento a pagamento.