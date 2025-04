La serie OPPO Reno 13 rivoluziona il design tecnologico

La nuova serie Reno13 di OPPO porta in scena un perfetto equilibrio tra natura e tecnologia all’avanguardia. Il suo design infatti si ispira al movimento armonioso delle ali di una farfalla, catturando leggerezza ed eleganza. I materiali scelti, dal vetro monoscocca Cold-sculpted al telaio in alluminio aerospaziale, esprimono l’ idea di un’estetica raffinata ma resistente.

OPPO consolida così la propria idea verso una tecnologia che si fonde con l’arte e il quotidiano. La scelta di uno schermo OLED 1.5K con bordi ultra-sottili dimostra l’attenzione ai dettagli e all’importanza dell’ esperienza visiva. Per tutti coloro che sono interessati, visitare il pop-up store in Piazza Gae Aulenti offrirà l’occasione per vivere tutto questo da vicino.

OPPO e Davide Vavalà: un sogno colorato nel cuore di Milano

Chi parteciperà all’ evento infatti potrà provare personalmente le funzioni AI della serie, pensate per semplificare e impreziosire la vita digitale. In più, ci saranno premi esclusivi come borse eleganti e sticker personalizzati. Ad esempio, chi acquisterà un Reno13 F o Reno13FS su OPPO Store entro il 30 maggio riceverà anche una cover in edizione limitata, simbolo di questa unione tra natura e innovazione.

Ma non è tutto. Dal 9 al 13 maggio, OPPO animerà Piazza Gae Aulenti con un’installazione pop-up dedicata alla serie Reno13. La collaborazione con Davide Vavalà, artista e star di TikTok, renderà l’evento ancora più unico. Con il suo stile vibrante, Vavalà porta in scena “Chromatic Dreams”, opera ispirata alla trasformazione e alla speranza. Il giovane designer bolognese ha creato anche una speciale cover per la serie Reno13, in perfetta armonia con il tema dell’iniziativa. Il 10 maggio, durante il Signing Day, chi ha acquistato un Reno13 F o FS potrà ottenere la cover autografata direttamente dall’artista.

Le sue creazioni, popolate dal personaggio Saint, raccontano l’importanza di credere nei sogni anche nei momenti più bui. OPPO e Vavalà condividono così un messaggio positivo e autentico, capace di parlare a un pubblico giovane e consapevole. “Make Your Moment” diventa molto più di uno slogan, è una promessa di bellezza e trasformazione.