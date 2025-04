Microsoft: in arrivo un nuovo supporto ai dipendenti

L’introduzione di vincoli stringenti indica un cambio per la strategia dell’azienda. Tra gli interventi c’è il divieto di trasferimenti interni e la sospensione per due anni della possibilità di essere riassunti dopo una valutazione negativa, L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere una cultura dell’“alto rendimento”, ma il rischio di trasformare il miglioramento delle performance in una forma di pressione psicologica non è trascurabile. Il centro di tale approccio è rappresentato dai Performance Improvement Plans (PIPs). Si tratta di percorsi strutturati che mirano a correggere comportamenti e risultati insufficienti entro tempistiche definite.

Chi non riesce a soddisfare le aspettative può scegliere un’alternativa. Ovvero il Global Voluntary Separation Agreement (GVSA), un pacchetto economico che consente l’uscita “volontaria” dall’azienda. In realtà, si tratta spesso di una scelta obbligata, con il PIP che agisce come leva per indurre il dipendente alla separazione.

A tal proposito, viene utilizzata l’intelligenza artificiale per formare i manager nel gestire conversazioni difficili. Tale elemento, però, solleva dubbi sull’eccessiva automatizzazione delle relazioni umane in ambito lavorativo. La simulazione di scenari in cui si comunica a un dipendente che è a rischio licenziamento potrebbe ridurre l’impatto emotivo per il manager. Rischiando di disumanizzare l’esperienza lavorativa per il collaboratore.

Microsoft si fa portavoce di un nuovo modello organizzativo che, pur giustificato dalla necessità di mantenere competitività e innovazione, potrebbe compromettere nel lungo periodo la cultura aziendale. La sfida sarà trovare un equilibrio tra tra efficienza e inclusività. Evitando che il rigore gestionale si trasformi in una trappola per i lavoratori in difficoltà.