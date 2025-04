CoopVoce sfida Iliad con 250 GB tutti i mesi: l’offerta consente di risparmiare tanto

Nel panorama delle offerte mobile italiane arriva una nuova proposta firmata CoopVoce, pensata per chi cerca tanti giga, chiamate illimitate e un prezzo che non cambia nel tempo. Si chiama EVO 250 ed è la nuova offerta con cui il gestore virtuale punta a competere direttamente con le tariffe più generose presenti sul mercato.

200 Giga e minuti illimitati a meno di 9 euro al mese

Con EVO 250, CoopVoce mette sul piatto 200 GB al mese in 4G, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 SMS. Il tutto a 8,90€ al mese, con la garanzia che il prezzo resterà invariato per sempre, senza rimodulazioni future.

Un elemento chiave che CoopVoce sottolinea con forza, in un momento in cui molti operatori applicano modifiche ai contratti nel tempo.

Attivazione gratuita per chi la sceglie subito

Chi sceglie EVO 250 entro il 30 aprile 2025 non paga nulla per l’attivazione. È un incentivo concreto per chi sta pensando di cambiare operatore e vuole farlo senza costi iniziali. La SIM si può ottenere in tutti i punti vendita Coop aderenti oppure online, con una procedura semplice e veloce. C’è dunque un termine per sottoscrivere questa straordinaria soluzione ma ovviamente qualche giorno di tempo residuo c’è e può essere sfruttato.

Obiettivo: convincere chi arriva da altri gestori

Questa nuova offerta si rivolge in particolare a chi vuole cambiare operatore, offrendo una soluzione che unisce convenienza, trasparenza e qualità del servizio. CoopVoce, infatti, si appoggia alla rete TIM, offrendo una buona copertura nazionale in 4G.

Una scelta per chi vuole tanto, senza sorprese

Con EVO 250, CoopVoce vuole parlare a chi cerca un pacchetto completo, con giga abbondanti, minuti illimitati e un costo fisso nel tempo. Il tutto con un prezzo competitivo, e senza costi nascosti.

Una proposta che prova a distinguersi puntando sulla semplicità e sulla fiducia, due valori che il gestore promuove da sempre.