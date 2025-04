Lyca Mobile, nuova offerta BOMBA a soli 5,99 euro

Per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare la propria offerta mobile effettuando la portabilità del proprio numero potranno attivare una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile. Ci stiamo riferendo in particolare a una delle offerte mobile appartenenti alla gamma Lyca PORTIN, ovvero Lyca Mobile PORTIN 599. Come suggerisce anche il nome, gli utenti dovranno sostenere un costo di appena 5,99 euro al mese.

Lyca Mobile, offerta bomba a basso costo con un bundle super ricco

Una delle offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ritorna e sarà a dispdi degli utenti per l’attivazione. Si tratta come già detto dell’offerta mobile denominata Lyca Mobile POIRTIN 599 ed ha un costo per il rinnovo mensile estremamente basso. Gli utenti interessati ad attivare questa offerta dovranno infatti sostenere una spesa irrisoria di appena 5,99 euro al mese. Nonostante questo potranno comunque usufruire ogni mese di un ottimo bunele.

Nello specifico , gli utenti che attiveranno l’offerta potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili per navigare sia con una connessione pari al 4G sia per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle dell’offerta includerà anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Con questa offerta sono inoltre disponibili.due promozioni.

Gli utenti potranno infatti richiedere una scheda eSim per sostituire la classica scheda fisica sim. Le sorprese non finiscono qui. L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha inoltre deciso di proporre com questa offerta anche ben due mesi di rinnovo gratuitamente senza alcun costo extra. Quindi, gli utenti potranno avere accesso a tutto questo pagando soltanto 5,99 euro al mese.

L’offerta è però rivolta esclusivamente ai nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.