WhatsApp, tutte le truffe in circolazione e come difendersi da esse

Il fenomeno delle truffe online sta raggiungendo dei numeri mai visti prima.

Ormai non passa giorno in cui gli utenti non vengano bombardati da telefonate, SMS, e-mail o messaggi su WhatsApp in cui vi è dietro un palese, o a volte ben celato tentativo di estorsione di informazioni personali o direttamente denaro.

Le truffe possono essere diverse, ma il fine ultimo è appunto quello di costringere la vittima a fornire soldi o informazioni preziose.

Bisogna prestare veramente molta attenzione, poiché in pochi minuti ci si può trovare con il conto in banca completamente svuotato.

A volte risulta difficile riconoscere una truffa, ecco perché adesso faremo un elenco di quelle più famose in circolazione al momento.

Truffe su WhatsApp: quali sono quelle in circolazione in questi giorni

WhatsApp è terreno fertile per le truffe, perché è una piattaforma per la messaggistica utilizzata da miliardi di utenti in tutto il mondo.

Tra le truffe sicuramente più famose e conosciute vi è la ricezione dell’SMS con il seguente testo: “Sono io mamma ho perso il telefono, questo è il nuovo numero lo puoi salvare e scrivermi su WhatsApp?” , a cui segue un link che con molta probabilità sarà infetto.

Questo messaggio sfrutta le debolezze di un genitore per estorcere ingenti somme di denaro.

Un’altra truffa molto gettonata e che ha spopolato negli ultimi mesi e quella del messaggio su WhatsApp con scritto: “Salve, posso parlarle un attimo?“. Il messaggio solitamente viene ricevuto da un numero straniero e continuando con la conversazione verranno proposti agli utenti offerte di lavoro in cambio di informazioni personali o di un iniziale capitale da investire.

Infine, una delle ultime truffe in circolazione e quella in cui vengono inviate su WhatsApp delle immagini da parte di numeri sconosciuti. Aprendo quell’immagine si può scaricare sul proprio dispositivo un malware che potrebbe creare danni non indifferenti.