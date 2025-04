WhatsApp: arriva una super funzione per la privacy

Uno dei temi che è sempre stato a cuore a ‎WhatsApp riguarda la privacy dei propri utenti, proprio in tal senso l’ultima novità che sta arrivando per tutti quanti riguarda la privacy delle chat e consiste in un innalzamento del livello di protezione delle conversazioni con una novità che porta il nome di “Privacy avanzata della chat” che si aggiunge gli strumenti già noti come la crittografia end to end e i messaggi effimeri.

Dopo l’arrivo infatti delle due funzionalità che già conosciamo bene ora WhatsApp vuole aumentare ulteriormente il livello di sicurezza puntando ad un ulteriore stato di riservatezza utile, soprattutto quando si condividono contenuti sensibili in gruppi composti da persone sconosciute, scopriamo nel dettaglio come funziona questa nuova opzione.

Come funziona

Attivando la privacy avanzata della chat, gli amministratori o i singoli utenti impediscono l’esportazione dei messaggi, il download automatico dei media sul dispositivo degli altri partecipanti e l’utilizzo dei contenuti per le funzioni di intelligenza artificiale, in parole povere si garantisce un maggiore controllo su ciò che viene condiviso all’interno di una chat e nessuno può portare al di fuori di quest’ultima conversazioni o file multimediali.

Secondo l’azienda, nello specifico questa funzione troverà il suo ambiente ideale all’interno di gruppi di supporto per la salute, community locali o progetti collettivi all’interno dei quali un particolare occhio di riguardo deve essere rivolto alla discrezione, nello specifico basterà toccare il nome del gruppo, o del contatto in chat privata, e selezionare poi la voce omonima relativa alla funzione, in tal modo sarà possibile attivare rapidamente la protezione aggiuntiva.

Come specificato in un comunicato ufficiale, si tratta solo di un tassello iniziale, WhatsApp infatti ha previsto un programma molto più ampio legato al miglioramento delle opzioni di tutela in modo da poter garantire un insieme di protezioni sempre più sofisticate, questa nuova funzionalità arriverà con l’ultimo update dell’applicazione che verrà distribuito tutti gli utenti nelle prossime settimane.