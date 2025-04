DHL: negli USA sospese le consegne per i privati

Il risultato è un sistema intasato, con tempi di transito che si allungano notevolmente e costi operativi in aumento. DHL, nella sua comunicazione ufficiale, ha sottolineato come l’obiettivo della sospensione è di permettere all’azienda di adattarsi alla nuova situazione. Evitando ulteriori disagi per i clienti e cercando soluzioni logistiche più efficienti. A rendere ancora più critico il contesto è la scadenza della cosiddetta eccezione “de minimis“. Prevista per il 2 maggio 2025. Tale norma ha rappresentato un’importante agevolazione per i consumatori americani. Consentendo l’ingresso nel Paese di merci fino a 800 dollari senza il pagamento di dazi. Se non verrà rinnovata, si assisterà a un ulteriore irrigidimento delle politiche doganali. Con conseguenze dirette su prezzi, tempistiche e accessibilità dei beni importati.

A tal proposito, le aziende cinesi, da Shein a Temu, saranno tra le più colpite. Ma le ripercussioni si estenderanno anche a migliaia di PMI che si affidano all’e-commerce per raggiungere i mercati esteri. Tali nuove barriere rischiano di rallentare l’innovazione e ostacolare la libera circolazione delle merci. Resta da vedere come i governi, le imprese e i consumatori reagiranno a tale cambio.