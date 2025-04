Dazi: le aziende tech si spostano negli Stati Uniti?

Le politiche protezionistiche avviate dall’amministrazione Trump con i suoi dazi hanno dato il via ad un processo di rilocalizzazione industriale che coinvolge la produzione di semiconduttori. Tale processo sta cambiando radicalmente il volto dell’industria tecnologica. I semiconduttori sono oggi elementi fondamentali. A tal proposito, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno innescato una corsa alla sovranità tecnologica. In tale contesto, i principali attori del settore, come NVIDIA, AMD, Intel, ma anche giganti orientali come Huawei, si muovono in un equilibrio precario.

Cambiamenti per il settore dei semiconduttori a causa dei dazi

Uno dei casi più emblematici riguarda la fabbrica di TSMC in Arizona. L’annuncio di investimenti miliardari nel territorio americano da parte del colosso taiwanese non è solo una mossa industriale. Ma un segnale chiaro di adattamento alle nuove regole proposte. Aziende che prima esitavano ad affidarsi alla produzione statunitense per via dei costi più alti, come NVIDIA, ora stanno cambiando strategia. Nello specifico, stanno prenotando spazi produttivi sul suolo americano. Ciò per evitare di trovarsi impreparate di fronte a un possibile aumento dei dazi sulle importazioni.

Nel frattempo, la Cina tenta di colmare il divario dovuto alle sanzioni statunitensi. Huawei, ad esempio, è stata costretta a reinventarsi senza accesso a chip di fascia alta e servizi Google. Collaborazioni con realtà come SMIC hanno offerto soluzioni parziali. Ma non sufficienti a garantire una competitività piena. Tale scenario sta portando ad una crescente incertezza per i consumatori.

I costi della rilocalizzazione, uniti a una capacità produttiva interna ancora in fase di rodaggio, potrebbero portare a rincari importanti nel breve periodo. Smartphone, laptop e dispositivi di uso quotidiano potrebbero diventare sensibilmente più costosi. Quanto sta accadendo evidenzia come l’arrivo dei dazi e delle tensioni internazionali stiano riscrivendo lo scenario tecnologico. Ciò porterà il settore dei semiconduttori a diventare, forse più sicuro, ma anche più caro.