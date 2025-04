NIO Firefly conquista la Cina: ora punta decisa sull’Europa

La nuova NIO Firefly è stata lanciata sul mercato cinese con un prezzo iniziale che ha spiazzato molti. Solo 119.800 yuan, circa 14.400 euro al cambio attuale. Un taglio netto rispetto a quanto comunicato a dicembre, quasi il 20% in meno. La mossa NIO ha il fine di conquistare in fretta una fetta importante del segmento B elettrico. L’azienda crede fermamente nel progetto, tanto da stimare che la NIO Firefly rappresenterà in futuro il 10% delle vendite totali. Un traguardo ambizioso, forse, ma che NIO non sembra temere. Le prime consegne sono previste per il 29 aprile, segno che la macchina organizzativa è già partita. E se fosse solo l’inizio di qualcosa di molto più grande?

Prestazioni convincenti e batteria sorprendente: la NIO conquisterà anche l’Europa?

Disegnata con un linguaggio tutto nuovo, la NIO Firefly si presenta come una berlina compatta dalle linee decise. I fari circolari, davanti e dietro, non passano inosservati. Le maniglie a filo con la carrozzeria danno un tocco moderno, mentre le dimensioni da cittadina evoluta (4 metri di lunghezza e 1,78 di larghezza) la rendono perfetta per le strade europee. Dentro, regna il minimalismo: un display da 6 pollici dietro al volante e uno centrale da 13,2 pollici per l’infotainment. Un impianto audio con 14 altoparlanti e un sistema d’illuminazione da 256 colori completano un abitacolo pensato per sorprendere.

Nonostante le dimensioni, la potenza non manca. Il motore da 143 cavalli permette alla NIO Firefly di scattare da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi. La velocità massima si ferma a 150 km/h, più che adeguata per il suo ruolo. Il modello possiede poi una batteria da 42,1 kWh, che garantisce un’autonomia di 420 chilometri secondo il ciclo CLTC. In attesa del sistema Choco-Swap sviluppato con CATL, la vettura supporterà le stazioni di battery swap di quinta generazione, già pronte dal prossimo anno. Non è ancora attiva l’offerta con batteria a noleggio, ma nuove informazioni arriveranno ad agosto. Quanto potrà cambiare ancora questo scenario? Le strade europee attendono.