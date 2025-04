HelioSkin: nuova opzione con copertura solare flessibile

È in arrivo una novità interessante per il settore dell’energia sostenibile. Si tratta di strutture ispirate alla natura, flessibili e intelligenti. In grado di integrarsi nell’ambiente urbano. A tal proposito, HelioSkin è un rivoluzionario progetto sviluppato da un team della Cornell University. L’obiettivo è trasformare il modo in si concepisce l’architettura solare. Non si tratta di una semplice copertura fotovoltaica. HelioSkin rappresenta un connubio tra tecnologia, design e biomimetica. Offrendo soluzioni che non solo producono energia pulita, ma migliorano anche la qualità degli spazi urbani.

HelioSkin: dettagli sulla nuova tecnologia

Il sistema si ispira al fenomeno dell’eliotropismo. Ovvero il movimento di alcune piante che inclinano i propri fusti verso la luce solare. Ciò significa che è in grado di orientarsi in automatico verso il Sole. Il segreto sta nell’osservazione di un processo naturale. Ovvero la dilatazione cellulare asimmetrica che consente alla pianta di piegarsi con efficienza e precisione. Riprodurre tale meccanismo in chiave tecnologica significa dar vita a una struttura capace di inseguire il sole durante il giorno. Massimizzando la raccolta energetica senza l’uso di motori o complesse infrastrutture meccaniche.

Stampabile in 3D, flessibile e leggera, HelioSkin si presta a molteplici applicazioni. Dalle facciate dei grattacieli, alle coperture di stadi. Fino agli spazi verdi urbani. Grazie alla sua estetica raffinata e alla funzionalità intelligente, può essere inserita armoniosamente nei diversi contesti architettonici. Ma non si tratta solo di efficienza energetica. Come sottolinea la professoressa Jenny Sabin, il progetto mira a creare ambienti trasformativi. In grado di coinvolgere le persone, stimolare l’interazione con lo spazio e favorire un approccio più consapevole verso la sostenibilità.

HelioSkin è finanziato con 650.000 dollari. Dal programma Convergence Accelerator della National Science Foundation. Si propone di realizzare in pochi anni prototipi adatti anche all’uso domestico. L’idea è di creare piccole strutture ombreggianti per i giardini, che oltre a offrire riparo, possano alimentare le abitazioni con energia solare.