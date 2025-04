La Thailandia lancia il suo primo poliziotto robot

Non sono più solo film di fantascienza. In Thailandia, il futuro è già realtà. Durante le celebrazioni del Songkran, la festa dell’acqua che attira ogni anno migliaia di persone, ha fatto la sua prima apparizione ufficiale un poliziotto molto speciale, un robot. L’evento si è svolto a Nakhon Pathom, dove la Royal Thai Police ha posizionato il robot al centro delle attività, in Tonson Road, nel distretto di Muang. Il suo nome è “Pol Col Nakhonpathom Plod Phai”, che significa “Nakhon Pathom è sicura”. L’obiettivo? Potenziare la sicurezza in modo visibile, innovativo e strategico.

Occhi intelligenti e capacità predittive: il robot che legge la folla

Questo robot non è solo una presenza scenografica, ma una vera unità di pattuglia dotata di tecnologie sofisticate. Soprannominato “AI Police Cyborg 1.0”, è frutto della collaborazione tra la Polizia Provinciale Regionale 7, quella locale di Nakhon Pathom e la Municipalità. Il cyborg è stato progettato per monitorare costantemente l’ambiente urbano grazie a un sistema di intelligenza artificiale che raccoglie e interpreta dati in tempo reale. L’AI lavora in connessione con droni e telecamere a circuito chiuso, elaborando immagini tramite software avanzati.

Una delle funzioni più impressionanti è il riconoscimento facciale, che permette di individuare persone ricercate o considerate pericolose. Il robot riesce anche ad analizzare il comportamento umano, riconoscendo movimenti sospetti, come risse o alterazioni fisiche. In più, può distinguere oggetti potenzialmente pericolosi, come coltelli o bastoni, da oggetti innocui, come le pistole ad acqua tipiche del Songkran.

La Royal Thai Police definisce questo progetto un passo importante nell’uso dell’intelligenza artificiale per la sicurezza urbana. Il Cyborg rappresenta una sperimentazione destinata ad espandersi, seguendo un trend globale. Anche in Cina, robot simili sono già utilizzati. A Shenzhen, ad esempio, alcuni modelli interagiscono con i cittadini, salutano e rispondono ai comandi vocali. Insomma il confine tra polizia e tecnologia si fa ogni giorno più sottile.