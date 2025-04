CoopVoce EVO 250: 250 GB e minuti illimitati a meno di 9 euro!

CoopVoce propone fino al 30 aprile una nuova offerta pensata per chi cerca un piano mobile conveniente e senza sorprese. Si chiama EVO 250 e mette a disposizione 250 GB di traffico dati alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS al costo mensile di 8,90 euro. L’attivazione è gratuita e il prezzo è garantito senza scadenze, come dichiarato dall’operatore stesso, che dal 2007 sostiene di non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti.

CoopVoce lancia EVO 250

L’offerta è accessibile a chiunque voglia passare a CoopVoce, indipendentemente dall’operatore di provenienza, ma anche ai clienti già attivi, che possono richiedere il cambio di promozione senza alcun costo. La SIM può essere ricevuta direttamente a casa oppure ritirata in uno dei novecento punti vendita Coop sparsi sul territorio nazionale. In entrambi i casi, non sono previsti costi aggiuntivi per attivazione o spedizione. Inoltre, scegliendo la spedizione a domicilio, si riceve una ecoSIM realizzata in plastica riciclata, proveniente da vecchi frigoriferi, in linea con l’attenzione del brand alla sostenibilità ambientale.

Il piano EVO 250 non prevede vincoli contrattuali né costi extra. Include la possibilità di utilizzare il traffico dati come hotspot, il blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo e alcuni servizi aggiuntivi come il “LoSai di Coop” per le chiamate perse. La gestione dell’offerta può avvenire in autonomia tramite l’app dedicata oppure con l’assistenza di uno specialista, disponibile anche via chat. La rete su cui si appoggia CoopVoce garantisce una copertura del 99,8% del territorio italiano e consente l’utilizzo della tecnologia VoLTE per effettuare chiamate in alta definizione anche durante la navigazione internet.

Tra i vantaggi segnalati dall’operatore c’è anche la possibilità di attivare un servizio di autoricarica collegato alla spesa Coop, che permette di convertire automaticamente i punti fedeltà in credito telefonico. L’offerta rimane attivabile fino alla fine di aprile, con condizioni che puntano sulla trasparenza e sulla continuità nel tempo.