Fitbit: addio Google Assistant, cosa sta succedendo

Se siete in possesso di uno smartwatch Fitbit noterete che molto presto l’assistente Google la sua forma Google assistant non sarà più disponibile, non si tratta certamente di un fulmine che sereno dal momento che Google aveva preannunciato molto tempo fa l’intenzione di dismettere il suo assistente dagli smartwatch dedicati al fitness, i tempi però ora sembrano decisamente più maturi e infatti l’azienda sta provvedendo ad iniziare il processo di dismissione che mostra tra l’altro come il focus di Google stia passando in maniera decisa in favore degli smartwatch Pixel.

Addio definitivo

Google, tra l’altro ha annunciato tale cambiamento con una nota ufficiale che recita: “Nelle prossime settimane elimineremo progressivamente Google Assistant dal tuo dispositivo Fitbit, questo cambiamento significa che il controllo vocale di Google Assistant per le attività non sarà più disponibile sul tuo dispositivo Fitbit”.

Effettivamente tutti gli utenti all’apertura di Google assistant stanno verificando la presenza di un Popup che gli avvisa che tutti i comandi vocali disponibili, grazie all’applicazione molto presto non saranno disponibili e saranno rimossi da Fitbit.

Tutto ciò fa parte ovviamente di una strategia decisamente più ampia e sta vedendo la completa e progressiva dismissione dell’applicazione in favore di Gemini, tutto ciò che infatti faceva l’applicazione assistente di Google ora verrà svolto da Gemini il quale ovviamente può puntare ad una potenza di calcolo decisamente maggiore, dal momento che quest’ultimo è mosso dall’intelligenza artificiale.

L’assistente di Google era decisamente amato da tutti gli utenti in possesso di un Fitbit dal momento che consentiva l’accesso ad una serie di comandi vocali molto comodi per facilitare l’utilizzo dello smartwatch soprattutto durante sessioni sportive, d’ora in avanti purtroppo gli utenti in possesso di questa tipologia di device dovranno o effettuare un upgrade ad un dispositivo migliore oppure adattarsi e utilizzare i comandi manuali, sicuramente si tratterà di un’assenza decisamente eccellente.