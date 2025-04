Samsung rinnova l’app Orologio: sveglie con volume personalizzato

Una delle innovazioni più interessanti ma meno pubblicizzate dell’ultimo aggiornamento One UI 7 di Samsung riguarda l’app Orologio. Un’applicazione spesso sottovalutata ma essenziale nella vita quotidiana di ognuno di noi. Accanto a novità visive come transizioni più fluide, notifiche riviste e impostazioni rapide migliorate, Samsung infatti ha introdotto anche una nuova funzione pratica. Ovvero la possibilità di assegnare un volume diverso a ogni sveglia impostata sul proprio smartphone.

Samsung introduce nuove modifiche per l’app Orologio, ognuno si sveglierà come preferisce

Fino a oggi, tutte le sveglie condividevano lo stesso livello di volume. Ciò però poteva creare disagio a chi, per esempio, vuole essere svegliato delicatamente nei giorni feriali ma necessita di un allarme più deciso nel weekend. Ora, invece, grazie alla versione 12.4.07.22 dell’app Orologio di Samsung, tale limitazione è superata. Il cambiamento è semplice da attivare ma efficace. Insomma, l’utente ora ha il pieno controllo su quanto forte suonerà ogni singola sveglia.

Dopo aver aggiornato l’app, basta entrare nelle impostazioni dell’Orologio, accessibili premendo i tre puntini in alto a destra. Tra le varie voci appare “Volume”, segnata da un puntino per evidenziare la novità. Qui si può attivare l’opzione “Imposta un volume diverso per ogni sveglia”. Una volta fatto, ogni allarme potrà essere personalizzato singolarmente. È possibile agire direttamente con i tasti del volume quando si modifica una sveglia, oppure entrare nella sezione “Suono sveglia” e regolare la barra che compare in basso.

Questo aggiornamento non si limita però a una funzione di comodo. Ma si tratta di un passo importante verso una personalizzazione più profonda dell’esperienza utente. Le sveglie quindi ora possono adattarsi al contesto. Sarà dunque possibile impostare una per la palestra alle 6 del mattino, una per il pranzo, un’altra ancora per un’ uscita e così via. Tutto con il giusto tono. Per assicurarsi di avere la nuova versione aggiornata sul proprio smartphone Samsung consiglia di aggiornare l’app tramite Galaxy Store, controllando la presenza di nuove versioni tramite il menù dedicato.