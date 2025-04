Realme C75 4G in regalo con questa offerta a tempo Amazon

Il Realme C75 4G è uno smartphone di fascia entry level che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche che lo rendono perfetto per un uso giornaliero, ma non solo. La presenza di un display FHD da 6.72” con risoluzione 1080×2400 lo rende la soluzione perfetta per visualizzare qualunque tipologia di contenuto senza sforzare troppo la vista.

Oltre a ciò, il MediaTek Helio G92 Max, noto per essere un eccellente chipset octa-core, consente a questo smartphone marchiato Realme di garantire prestazioni sempre fluide e un’elevata efficienza energetica. Tuttavia, la tecnologia DRE avanzata fornisce 16 GB di RAM dinamica aggiuntiva, oltre agli 8+128GB di memoria.

Realme C75 4G: ottimo rapporto qualità/prezzo

Questo Realme C75 4G arriva sul mercato a un prezzo del tutto competitivo per la fascia in cui si posiziona. Nonostante siano dunque tante le proposte dei costruttori tech, questo smartphone cattura certamente l’attenzione poiché viene venduto a un prezzo di soli 145 euro. La promozione messa a disposizione da Amazon, però, sconta questo prezzo di listino del 9% facendolo scendere a soli 132,05 euro.

Nulla da dire sul design di questo smartphone dato che è stato progettato con materiali robusti e una struttura avanzata di assorbimento degli urti. Non manca, inoltre, su questo Realme C75 una batteria da 6000 mAh. Il punto di forza di questa batteria è la capacità di fungere da power bank di riserva consentendo all’utente di poterla utilizzare con amici o per caricare altri accessori.

Che dire? Ci troviamo davanti a uno smartphone con caratteristiche tecniche eccellenti per il costo che viene richiesto. Approfittate subito dell’offerta Amazon per portarlo a casa a soli 132,05 euro. Naturalmente è dotato di un’ottima fotocamera da 50MP AI e di una certificazione IP69 per resistenza a polvere e acqua.