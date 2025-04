Google Fotocamera si aggiorna

Il nuovo aggiornamento di Google Fotocamera è in fase di distribuzione. Si tratta della versione 9.8.102.748116395.16, la prima disponibile per il Pixel 9a. Il rilascio è iniziato pochi giorni dopo la commercializzazione del dispositivo. Il download, di appena 3 megabyte, è disponibile come sempre attraverso il Play Store. Google non ha accompagnato l’aggiornamento con un changelog dettagliato. Nessuna nota ufficiale chiarisce quali siano le novità o le correzioni incluse. Di conseguenza, si ipotizza che l’update serva principalmente a correggere errori minori e a migliorare la stabilità generale dell’app.

Sono attese risposte da Google sul bug che interessa la fotocamera frontale del Pixel 9a

La nuova versione è arrivata prima sul Pixel 9a, poi sui modelli Pixel più recenti ancora compatibili. L’aggiornamento è atteso soprattutto da chi ha riscontrato un’anomalia nella fotocamera frontale del Pixel9a. L’anteprima nel viewfinder, infatti, presenta un comportamento anomalo nelle aree più scure dell’inquadratura. Queste sembrano lampeggiare in modo continuo.

Il problema riguarda esclusivamente il viewfinder e non incide sulla qualità finale di foto e video. I contenuti salvati, infatti, risultano privi di difetti visivi. Questo limita l’impatto del bug ma non lo rende meno fastidioso. La questione è emersa su Reddit, dove un utente ha pubblicato un breve video per documentare il fenomeno. Altri utenti hanno confermato lo stesso comportamento sul proprio dispositivo. Alcuni hanno risolto disinstallando gli aggiornamenti recenti dell’app fotocamera.

Questo dettaglio suggerisce che l’errore sia stato introdotto da una versione precedente. Non è però chiaro se l’ultima release distribuita contenga un fix specifico. Google, almeno per ora, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo. Gli utenti sperano che il problema sia stato preso in carico e corretto in tempi brevi.

Il rollout dell’aggiornamento proseguirà nei prossimi giorni, fino a coprire tutti i modelli compatibili. Chi ha già ricevuto l’update potrà verificare se il comportamento anomalo persiste o è stato risolto.