Apple: il chip A20 a 2nm farà alzare ancora il prezzo dei prossimi device

Oggi torniamo a parlare di iPhone, nello specifico però non parliamo né di iPhone 15 né di iPhone 16 tantomeno dei prossimi iPhone 17, il protagonista dell’indiscrezione di oggi è la generazione in arrivo nel 2026, ovvero iPhone 18, più nel dettaglio, parliamo del processore che verrà montato a bordo, ovvero il futuro chip Apple A20 che dovrebbe basarsi sul processo produttivo di TSMC a 2 nm.

Aumento di prezzo

Recenti indiscrezioni pubblicate dal noto insider Digital Chat station si Weibo, annunciano un possibile ma significativo aumento di prezzo della generazione di iPhone presa in considerazione il tutto sarà legato proprio al nuovo processore montato a bordo dal momento che il processo produttivo dell’azienda taiwanese ha un costo sensibilmente più alto ed Apple potrebbe decidere di far ricadere il tutto direttamente sul consumatore finale piuttosto che dividersi la spesa.

Si tratta ovviamente di un’indiscrezione molto avanti in termini cronologici e nel frattempo tantissimi elementi potrebbero variare, dunque tale informazione va presa assolutamente con le pinze e analizzata mese dopo mese se non addirittura nel corso del prossimo anno, un elemento che concorre a influenzare il tutto in maniera importante, come già avrete immaginato sono i dazi imposti dal presidente Trump che hanno già fatto agitare il mercato e che nel futuro più prossimo potrebbero aumentare sensibilmente il prezzo di iPhone, ora immaginate cosa accadrebbe se ad un prezzo già aumentato nel prossimo futuro si andrebbe ad aggiungere un ulteriore aumento di prezzo, iPhone diventerebbe un bene di lusso per pochi, sebbene la sua utenza di riferimento sia caratterizzata da consumatori di livello medio alto.

Tutto ciò ovviamente non farebbe bene all’economia di Apple che risulta essere tra l’altro una delle maggiori aziende statunitensi per fatturato, dunque per vedere come andrà a finire servirà sicuramente attendere il futuro per vedere come Apple è il governo americano riusciranno ad accordarsi soprattutto per la situazione legata ai dazi che innegabilmente rappresentano un fattore Importante e da valutare per la società.