OnePlus mette in pausa i pieghevoli: ecco perché

La decisione di OnePlus di sospendere temporaneamente il lancio del suo prossimo smartphone pieghevole potrebbe sembrare controcorrente. Ciò soprattutto considerando il successo riscontrato da tali dispositivi. Eppure, rivela una visione lungimirante che mette la qualità e la sostenibilità del prodotto al centro della strategia. Dopo il lancio del OnePlus Open, accolto positivamente da critica e utenti, molti si aspettavano un seguito nel 2025. Invece, l’azienda ha scelto consapevolmente di non correre.

OnePlus mette in pausa il settore pieghevole

Secondo le dichiarazioni di Rudolf Xu, Senior Product Marketing Manager, il mercato non è ancora maturo. Dunque, produrre un nuovo modello ogni anno potrebbe rivelarsi più una forzatura che un’opportunità. Il centro della questione sta nelle sfide ancora irrisolte del settore. Quest’ultime riguardano spessore, peso, durabilità e la piega visibile sul display. Ogni produttore combatte la stessa battaglia tecnologica, cercando soluzioni che rendano i pieghevoli non solo futuristici, ma anche comodi da usare. OnePlus ha quindi deciso di investire tempo e risorse per perfezionare il proprio prossimo pieghevole.

Non si tratta solo di tecnologia, ma anche di numeri. Le recenti analisi di mercato mostrano una crescita molto più lenta del previsto per il segmento dei foldable. Il pubblico è curioso, ma ancora poco incline all’acquisto. Inoltre, i prezzi alti, la delicatezza percepita dei dispositivi e una certa incertezza sull’utilità reale frenano la diffusione di massa. In tale contesto, lanci continui rischiano di saturare un mercato che non ha ancora trovato il suo equilibrio.

OnePlus, dunque, scommette che, quando il mercato sarà pronto, sarà più importante presentarsi con un dispositivo davvero rivoluzionario. Tale approccio, meno appariscente, ma più strategico. Nel frattempo, il OnePlus Open resta competitivo, mantenendo una posizione di rilievo tra i pieghevoli attuali. Con tali premesse, cresce l’interesse per il prossimo dispositivo foldable dell’azienda. Non resta che attendere e scoprire i prossimi scenari per OnePlus.