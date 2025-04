Il futuro di Android si fa più espressivo con il nuovo Material Design

Dal 2014, il Material Design ha rivoluzionato il modo in cui vengono progettate le interfacce su Android. Fino a diventare oggi il riferimento per uno stile visivo coerente e funzionale. Con l’introduzione di “MaterialYou” in Android12, Google ha infatti fatto un passo importante. Poiché ha consentito agli utenti di personalizzare ulteriormente il proprio dispositivo, adattando i colori e l’aspetto alle proprie preferenze. Adesso, a distanza di pochi anni, Google si prepara a rinnovare nuovamente il design con una nuova variante, il “Material3Expressive”.

Tale aggiornamento mira a rendere le app Android ancora più coinvolgenti e personalizzabili. Si propone così di spingere ulteriormente i confini della personalizzazione e dell’espressività visiva, portando una nuova era nel mondo delle interfacce mobili.

Arriva su Android un cambiamento ricco potenzialità per sviluppatori e utenti

Questa evoluzione è stata anticipata da tracce nel codice, che sono state scoperte nel repository GitHub della libreria Android di Material Components. Lì, è apparso un nuovo tema denominato “Material3Expressive”, a conferma che Google sta sviluppando un’interfaccia non solo più moderna, ma anche più ricca e interattiva.

Secondo quanto riportato da un ingegnere di Google, il team Material sta sperimentando modalità innovative per rendere le app più dinamiche e visivamente coinvolgenti, aprendo nuove possibilità per gli sviluppatori. Non si tratta quindi solo di un aggiornamento estetico, ma di un cambiamento profondo che potrebbe influire sul modo in cui le app interagiscono con gli utenti.

Il nuovo “Material3Expressive” si prepara a essere presentato ufficialmente al Google I/O 2025, in programma tra il 20 e il 21 maggio. Anche se ciò non rappresenta un salto al Material Design 4, la nuova versione del linguaggio visivo promette di arricchire ulteriormente l’attuale “MaterialYou”. Offrendo nuove funzionalità che permetteranno agli sviluppatori di migliorare l’aspetto e la reattività delle loro app senza dover ripensare interamente il loro design. Le prime evidenze di questo cambiamento sono già visibili, come nel restyling dell’app Impostazioni e nella versione sperimentale di Gboard. Le quali includono elementi visivi in linea con la nuova filosofia di design.

Nonostante l’entusiasmo però ci vorrà del tempo prima che gli utenti possano sperimentare pienamente questi cambiamenti. La transizione avverrà gradualmente, passando attraverso versioni beta, aggiornamenti delle app ufficiali e nuove release di sistema. Gli sviluppatori, già al lavoro con nuove API e temi avanzati, avranno a disposizione gli strumenti necessari per migliorare l’esperienza utente. Ma solo nei mesi successivi all’annuncio ufficiale inizieranno a diffondersi i primi cambiamenti tangibili.