Google sotto accusa: confermato il monopolio pubblicitario

Google ha subito una pesante sconfitta legale negli Stati Uniti. Il giudice distrettuale Leonie Brinkema ha riconosciuto l’azienda come colpevole di pratiche monopolistiche nel mercato della pubblicità digitale. La sentenza, arrivata dopo anni di indagini, ha stabilito che la compagnia ha agito in modo sistematico. Con la sua tattica ha potuto acquisire e mantenere il controllo assoluto su due segmenti chiave. Google ha così “messo mano” su i server pubblicitari per editori e sulle piattaforme di scambio per la pubblicità display. Questo comportamento, secondo il tribunale, ha provocato danni sostanziali sia agli editori online che agli utenti, limitando l’innovazione e aumentando i costi per l’intero ecosistema digitale.

Tattiche anticoncorrenziali consolidate nel tempo

La Corte ha evidenziato come Google, per oltre dieci anni, abbia integrato e vincolato i propri servizi pubblicitari, sfruttando posizioni dominanti per escludere i concorrenti. Le sue tecnologie, imposte attraverso condizioni contrattuali e strategie tecniche, hanno reso difficile per altri operatori accedere al mercato in modo equo. Tutto ciò non ha fatto altto che consolidare un sistema chiuso, dove Google controllava l’intero ciclo di vendita degli spazi pubblicitari. Si partova dalla domanda dell’inserzionista, all’offerta dell’editore, fino alla transazione finale. Il risultato è stato un mercato distorto, in cui le alternative faticano a emergere e i ricavi degli editori sono calati nel tempo sempre più.

Reazione e futuro di Google da ora

Google ha respinto le accuse. L’azienda sostiene che le sue piattaforme pubblicitarie forniscano invece valore aggiunto a clienti e partner e che dunque migliorino il mercato. Per Google le sinergie tra i suoi strumenti sono il frutto di scelte commerciali legittime e non di strategie escludenti. La Corte ha però ritenuto queste argomentazioni insufficienti a giustificare la mancanza di concorrenza reale. Mentre la società prepara l’appello, si profila all’orizzonte il prossimo processo federale sul monopolio nel settore della ricerca online. Il Dipartimento di Giustizia ha già proposto rimedi drastici, come la separazione di Google Chrome o l’obbligo di aprire l’accesso ai risultati di ricerca. Le decisioni che vedremo potrebbero ridefinire il ruolo di Google dtesso e i limiti dei giganti tecnologici nel mondo digitale.